Les Acteurs de l'Ombre sont devenus un incontournable de la scène black metal en France. Des productions de qualité, un suivi de leur poulain sans faille et des concerts réguliers pour diffuser au plus grand nombre cette musique incroyable... Pour cela, ils voyagent au quatre coins de la France avec leur Black Night qui met en avant les dernières productions de l'association. Nous avons ainsi pu assister aux concerts de Miasmes, Rüyyn et Griffon au Ferrailleur de Nantes.

Griffon La soirée commence avec Miasmes, un black metal classique, ancré dans de solide base pour les adeptes du genre de la première heure. Leur album sorti en 2023 fait la part belle au thème classique du genre : la déchéance humaine et la mort. C'est sans concession et sans fioriture. Le black metal de Miasmes est parfumé de rock à l'ancienne qui ravira les novices du genre. De la violence et une lourdeur kafkaïenne à ne pas manquer.



La soirée s'est poursuivie avec Rüyyn de Romain Paulet qui a lui aussi sorti un album en décembre 2023. On y retrouve les thèmes classiques du black : la déchéance, la folie, l'effondrement de la civilisation. Les mélodies sont prenantes, lancinantes, elles t'attrapent et te font voyager en t'hypnotisant comme seul le black sait le faire. C'est à la fois contemplatif et agressif, un véritable moment de bonheur baudelairien.



Pour finir la soirée, Griffon sort les ... griffes et met en avant leur dernier album paru en février 2024. Griffon fait le pari réussi de sortir de l'univers classique du black metal. Dans une actualité agitée, le groupe traite des moments fondateurs de notre République, une forme de catharsis pour sauver notre civilisation qui vacille sur ses fondements en nous rappelant les hommes, les combats et les fondements modernes de notre démocratie. Accompagné de riffs incroyables, à la fois mélodiques et violents, l'homme du Tarn (Jean Jaurès) prend vie dans les mélodies lancinantes et puissantes de Griffon. Musicalement, c'est de très haute facture et ce parcours dans l'histoire de la République est des plus intéressants. La violence du genre entre en harmonie avec la violence historique de cette idée. Le concert est incroyable et souffle un vent de fraicheur dans ce genre si particulier. On en redemande.

Vous pourrez retrouver Rüyyn et Griffon au Motocultor cet été.

Merci Les Acteurs de l'Ombre , Le Ferrailleur, Miasme, Rüyyn et Griffon pour cette superbe soirée.

Photo : Nolive