À Nantes, le Stereolux, salle de 1200 personnes, a affiché complet longtemps à l'avance pour la tournée 2025 de Rise of the NorthStar. La nouvelle formation de Get The Shot assurait la première partie. Retour sur une soirée survoltée.

Get the Shot Le Stereolux est une belle salle de concert, à taille humaine, située en plein centre de Nantes juste à côté des célèbres Machines de l'Ile. La soirée affichait complet et lorsque nous sommes arrivés, une longue file de spectateurs s'étiraient sur l'esplanade. Un petit détour par le merch pour m'acheter un superbe hoodie de ROTNS et je gravis les marches menant au balcon pendant que Nolive se dirige vers le pit photo. Un balcon dans une salle de concert est un gros plus pour ma petite taille, sinon, voir la scène dans son ensemble est impossible. Je m'installe dans les gradins avec des potes et la discussion s'oriente immédiatement sur le nouveau line up de Get The Shot après le départ contraint du chanteur emblématique, Jean-Philipe Lagacé.



Quelques minutes plus tard, nous avons la réponse à nos interrogations. Le nouveau chanteur assure, sa voix est de belle facture et GTS délivre un très bon show. Mais cela ne ressemble plus à Get The Shot, même leurs chansons les plus emblématiques sonnent très différemment et on peine parfois à les reconnaître. La présence charismatique de Jean-Philipe manque clairement. Get The Shot reste un bon groupe de hardcore, mais il n'est plus, à mon avis, un groupe mythique.



Rise of the Northstar Rise of the NorthStar, groupe de crossover français, est un de mes préférés dans le genre et j'écoute régulièrement leurs albums en boucle. Les copains de l'équipe de basket de mes garçons gardent encore en mémoire le fameux "boom" de "Here comes the boom" qu'ils hurlaient lorsque je les covoiturais pour l'entraînement. Je garde un souvenir très vif d'un petit concert à Angers pendant lequel je m'étais éclatée contre un mur, poussée par une foule déchaînée. Je ressens encore l'excitation incroyable de la salle, l'énergie démentielle qui circulait entre le public et le groupe. Un moment survolté de pure rage salvatrice qui nous avait laissé un sourire béat de bonheur sur le visage et un corps rompu de fatigue. ROTNS, je les retrouve régulièrement sur les scènes de festival et je mesure leur évolution et là, je vais les revoir au Stereolux, une salle de taille respectable et j'ai hâte, très hâte de voir cela.



Le son, très fort, arrive, dévastateur, avec "Neo Paris" qui ouvre la setlist. La foule s'enflamme instantanément et le Stereolux vibre sous le poids des décibels. La scénographie est soignée et donne l'impression de se retrouver dans le quotidien d'une rue japonaise lambda avec bien sûr, le cerisier en fleurs que l'on retrouve sur quasiment tous leurs concerts depuis quelques années, mais également des poteaux télégraphiques, un distributeur d'aliments et mille petits détails qui ancrent la scène dans la réalité. La setlist est un savant mélange de leurs albums et EP. J'avoue avoir un faible pour leurs plus anciens morceaux que je trouve plus bruts, plus violents comme "Again and again" qui a conclu le concert, "Demonstrating my saya style", etc.. ROTNS, c'est une alliance très réussie de hip-hop, de metalcore, de hardcore, de trash, le tout empreint de la culture manga qui transpire dans toute leur création. Le groupe a atteint une belle maturité qui se ressent dans leur création qui est plus posée et qui a appris à doser la rage dévastatrice qui les caractérise. Sur scène, le changement est également flagrant. Si l'énergie et la violence sont toujours aussi présentes, les membres semblent sereins, à l'image de Vithia le chanteur, la rage est maîtrisée, contrôlée pour mieux en révéler la puissance.



Rise of the NorthStar est devenu un grand groupe, reconnu depuis longtemps à l'international et un fer de lance du metal français dont on peut s'enorgueillir.

Un grand merci à N-Syndicate Productions pour leur invitation qui nous a permis de profiter de cette superbe soirée.

Photos : Nolive