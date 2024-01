Avec ce troisième passage au Hellfest, il nous était impossible de ne pas échanger avec Rise of the Northstar qui fait la conquête d'un public de plus en plus large, années après années. C'est Vithia, chanteur et fondateur du groupe qui prend la parole et tombe un peu le masque...

Rise of the Northstar au Hellfest 2023 3ème passage au Hellfest, vous y avez vos petites habitudes ?

Pas vraiment, ce festival est en perpétuelle évolution, à chaque fois que l'on revient plein de trucs ont changé.



Alors comment as-tu vu évoluer le festival depuis 2015 ?

Plus grand, plus beau, plus pro. On sent que c'est un fest qui est à l'écoute de son public et qui veut fidéliser à mort sa clientèle.



Vous avez joué sur la Warzone, avez goûté à la Mainstage, vous revoici sur la Warzone, vous préférez quelle scène ?

Je n'ai pas spécialement de préférence. La Mainstage c'était mortel mais t'es un peu loin du public, la nouvelle Warzone est vraiment jolie avec ses flammes, mais t'as moins de place que sur la Mainstage sur scène. Chaque stage a ses avantages et ses inconvénients, mais dans tous les cas le public est toujours déchainé et la qualité sonore impeccable.



Quel est ton lieu préféré sur le site ?

Je n'ai jamais réellement eu le temps de me balader en tant que festivalier, mais cette année j'ai emmené ma fille dans la grande roue, avec Slipknot de nuit en fond c'était impressionnant.



Vous jouiez en même temps que Pantera, c'est plutôt un sentiment négatif ou positif ?

Putain je voulais les voir. Je fais partie de ceux qui ont été frustrés par leur annulation au Tattoo The Planet de 2001 à Paris Bercy. Je me demandais si notre fosse allait rester pleine et ça a été le cas. Une Warzone remplie face à Pantera c'est costaud ! (rires).



Vous avez joué en soirée, on profite quand même de la journée où c'est pas évident de voir des concerts ?

Entre les interviews, les rencontres, les repas et l'échauffement, je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller voir des concerts. J'ai entendu le show d'Electric Callboy sur la Mainstage qui nous ont invités sur leur festival en septembre, j'ai aperçu Slipknot en fin de soirée et entraperçu Testament, mais c'est tout.



Rise of the Northstar au Hellfest 2023 Le néo-metal a mis du temps à se faire une place dans la famille metal en général, il est plus facile d'assumer cette influence aujourd'hui ?

Perso je n'ai jamais trop eu de mal à assumer cette musique. Ça rap depuis nos premiers maxi dans ROTN. On s'est fait taxer de néo-metalleux par la scène hardcore dès le début et ça ne m'a jamais dérangé. C'était une super période avec de grosses prods et des dégaines improbables. Quand tu vois la monotonie de ce qui passe aujourd'hui à la radio tu ne peux que regretter cette époque.



Cet été, vous allez enchaîner d'autres gros fest comme le Cabaret Vert ou le Motocultor , ils sont préparés de la même façon que le Hellfest ?

Même tarif ouais, y'aura pas de jaloux. On a hâte de rejouer au Motocultor , la dernière fois c'était en 2015. Et c'est cool d'aller jouer dans un fest plus éclectique comme le Cabaret Vert.



La setlist changera quand même en fonction du festival ?

Parfois, on doit adapter notre set au temps que l'on a, mais sinon pas spécialement. Plus un show est joué, plus il est maitrisé. Et mieux on peut se l'approprier... C'est comme ça que l'on finit par transcender un titre sur scène, en l'ayant joué et re-joué des dizaines et des dizaines de fois. Voilà pourquoi on n'aime pas trop changer la setlist.



Est-ce que le groupe s'est fixé des objectifs ? Si oui, quelle est la prochaine marche ?

Se développer à l'international, retourner tourner au Japon et porter haut l'étendard de la nouvelle génération metal française, qui se bat pour exister sur la scène internationale. Y'a plein de bons groupes qui arrivent à maturité, il se passe un truc et c'est bien, notre scène en avait besoin.



Et un petit tour au Loud Park ?

Grave, on a failli y jouer en 2015 mais ça ne s'est pas fait pour je ne sais plus quelle raison. On attend que ça !

Merci à Vithia et à Rise of the Northstar, merci également à Romain et Elodie de l'Agence Singularités.

Photos : Nolive