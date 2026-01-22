Ce premier EP des Parisiens de Rekt fait mouche d'entrée. Avec des riffs lourds appuyés par une basse qui donne le tempo, on est dans un metal à la croisée des chemins entre le death de Gojira et le metal prog de Tool.



Rekt s'appuie sur un chant qui alterne des passages sombres mêlant noirceur et groove et d'autres au chant clair, mélodique et aérien. La lead guitare est puissante avec des riffs criants et métalliques alors que la rythmique vous entraîne avec des notes cristallines et envoûtantes. La batterie joue en appuyant les passages violents, donnant de la subtilité aux moments les plus doux.



Pour un premier EP, c'est vraiment réussi et on en attend beaucoup de la suite.

Nolive

Publié dans le Mag #67