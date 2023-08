Malgré un premier album en 2019 (2END757), Reigan-Do est passé sous nos radars, pourtant le trio a pour bassiste Ben qui officie aussi dans Lodz... Peu importe le passé, le présent est bien plus important et c'est donc Après nous le silence qui nous intéresse en cet instant. Un album dense, riche et qui ravira tous les amateurs de post-hardcore.



Avec une musique à la fois violente et cinématographique, des ambiances à la fois screamées et réfléchies, le groupe prend des risques mais mesure tout ce qu'il fait. Preuves en sont les choix de certains noms. Reigan-Do fait référence à "l'esprit de la grotte" si on le traduit du japonais, c'est aussi la dernière demeure du ronin Musashi, une sorte de caverne où il écrit un des livres de référence du Japon médiéval. Ce pays est une source d'inspiration évidente (certains titres comme "Hiiro no yuugure") et si l'univers samouraï ("Seppuku" sur l'album précédent) sied bien aux combats que se livrent les instruments, on peut aussi faire le lien avec le XXe siècle puisque le pays du soleil levant a été touché par deux bombes atomiques... Et le nom de l'album Après nous le silence est aussi la devise des forces russes de dissuasion nucléaire... Le titre est "beau" en soi mais ça ne peut être un hasard, surtout en 2023 où Poutine rappelle régulièrement qu'il est en capacité de semer la désolation et le silence. Petit détail que tu as dû comprendre, cette galette n'apporte pas beaucoup d'espoir et de joie de vivre... Son monde se compose surtout de tâches grisâtres peu attractives et pourtant que leur désespoir est beau. Les riffs pleurent, le chant s'égosille, les rythmes enterrent et quelques petits trucs en plus (comme les nombreux samples dont un extrait de l'exceptionnelle série The Leftovers) viennent encore assombrir le tableau. Les morceaux sont relativement courts, certains s'entremêlent (notamment les plages interludes souvent instrumentales qui lancent des mouvements plus brutaux), l'ensemble forme un tout cohérent difficilement sécable du reste, tu peux aller voir le clip de "Hiiro no yuugure" mais même si le morceau est excellent, il ne prend toute sa force qu'à l'écoute du "Unlocked" qui le précède.



Aussi à l'aise avec la saturation qu'avec les espaces aérés, Reigan-Do se plaît à contrecarrer le silence par tous les moyens, ils arrivent aussi à faire en sorte que le silence qui suit "Of night and light" soit difficilement audible et nous pousse à relancer le disque.

