Quand on t'écrit « Votre demande de pass photo n'a pas été validée », tu sors la carte réseau : un message à Stephen Brodsky (Cave In, Mutoid Man, qui a aussi officié quelques temps en tant que second guitariste de Quicksand), et le miracle opère. Mercredi soir, appareil en main, retour dans la fosse d'un Élysée Montmartre plein à craquer pour un triple uppercut générationnel, à savoir Bleakness, Quicksand, Refused.

Refused Bleakness ouvre la soirée dans une lumière crépusculaire. Leur post-punk ténébreux tire autant vers The Sound que Modern Life Is War. Pas d'esbroufe, juste neuf morceaux tendus comme des arcs, où basse cold wave et tension hardcore s'entrelacent. Une noirceur élégante, parfaitement à sa place pour ce dernier tour de piste de Refused. Avec Quicksand, le ton change. L'énergie devient minérale, fluide, introspective. Walter Schreifels, Sergio Vega et Alan Cage jouent sans un mot, portés par une sérénité quasi zen. De "Fazer" à "Dine alone", tout est épuré, dense, magistralement en place. Le trio new-yorkais démontre qu'on peut rester viscéral sans hausser la voix, se trouve le post-hardcore dans sa forme la plus mature, celle où la rage a appris à respirer.



Puis vient Refused, en mode testamentaire. Dennis Lyxzén surgit en chemise à froufrou, verbe haut et regard ardent. Le punk comme performance politique et poétique. Entre manifestes et uppercuts sonores, le groupe déroule l'essentiel de The shape of punk to come, ravivant l'incandescence d'une époque où tout semblait encore possible. "New noise" embrase la salle, tandis que "Rather be dead" nous ramène à l'instinct. Ce dernier concert à Paris clôt une histoire vieille de quarante ans, fin de partie pour Refused, mais pas pour l'idée qu'ils ont incarnée.



Une soirée de transmission : Bleakness porte la flamme, Quicksand la canalise, Refused la consume une dernière fois. Et moi ? J'y étais. Grâce à Brodsky, à la débrouille, et à ce truc qui ne s'éteint jamais : le feu.

Merci à Stephen et à Quicksand pour la confiance.

Photo : JC