Si tu pensais que les Red Mourning allaient se ramollir après leur passage par la case acoustique (quelques titres regroupés sur l'EP Unchained), c'est raté, le combo nous revient chargé à bloc avec des compos ciselées pour nous mettre à genoux. Soit que l'on s'incline face à la beauté des harmonies couplées à la puissance des riffs, soit que l'on se retrouve avec les rotules désarticulées par le groove imparable qu'ils injectent dans leurs titres. Les puristes du "c'était mieux avant" pourront avancer que le chant clair et mélodique a supplanté les parties les plus bourrines (même s'il en reste des traces sur le furieux "Aeon's crest" ou "Forget I'm alone") mais les Parisiens ont toujours joué sur les deux tableaux, c'est juste que la balance finit plus par pencher du côté lumineux. Leur amour du blues et des guitares pures se ressent également davantage ("Blue times", "Alien language" ou "Auburn" pour ne citer que les titres où c'est le plus évident), le combo peut être pris en exemple quand il s'agit de mélanger les ambiances, les instruments et faire honneur à différents styles et influences sur un seul et unique morceau (le très beau "Six-pointed star"). Place aux fleurs et aux plumes, place donc à davantage de douceur pour des plages poignantes et quelques autres qui semblent encore plus violentes.

Oli