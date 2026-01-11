Se faire repérer par un large public n'est pas évident, peut-être encore davantage quand on est basé à Clermont-Ferrand, mais Red Gordon ne lésine pas sur les efforts (belle production, très jolis clips) et commence à se montrer dans le Nord du pays et a même posé ses enceintes à Clisson pour le "Off" du Hellfest. Actifs depuis 2017, ils y ont présenté Nothing less than everything, leur nouvel album qui mélange quelques influences (néo, core, screamo...), mais qui cherche toujours à allier groove et puissance. Et si le goût de certains de ses membres pour les masques n'est pas sans rappeler Slipknot, il ne faudrait surtout pas les cantonner à ce tiroir. Avec de très bonnes dynamiques et une agressivité quasi permanente, le temps passe vite durant l'écoute de l'opus, on peut juste trouver le chant clair et mélodieux un peu trop léger (quelques mots sur "Useless", "Deep breath") et regretter certains riffs qui ressemblent trop aux canons du genre nu-metal. Certes, ça fonctionne, mais ça n'impressionne plus personne. Ce sont de petits détails qu'on pardonne aisément tant le combo se soucie d'apporter de la variété (le très beau "Healing hell" en interlude instrumental) tout en maintenant la cohérence de l'ensemble. Même si ce n'est pas le parking du Leclerc de Clisson qui changera leur vie, cela a fait circuler leur nom et leur ouvrira certainement quelques portes (dont la nôtre !).