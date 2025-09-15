Voici le deuxième album des Belges de Räum, ils nous proposent un black bien travaillé digne d'intérêt pour les amateurs du genre. On retrouve immédiatement une atmosphère sombre et malsaine avec un chant qui résonne comme un cri de souffrance au milieu d'une forêt lugubre sans lune. Le combo maitrise parfaitement les classiques du genre avec, derrière les blasts puissants et les riffs lancinants, des breaks posés de manière harmonieuse donnant du corps à l'ensemble de leurs créations. J'ai quand même trouvé au niveau de la production que le chant était un poil trop en arrière sur les premiers morceaux, mais cela ne nuit en rien à l'ensemble. Avec cet album, Räum s'affirme comme un groupe plein de promesses qui continue d'évoluer vers la perfection, dans un style musical foisonnant où il devient de plus en plus difficile de se faire remarquer, en tout cas de se distinguer de la masse. Les Belges réussissent à nous convaincre au fil des pistes. Ils nous plongent de plus en plus loin dans leur univers sombre et torturé, pour nous achever avec "Path to the abyss" dans un tourbillon hypnotique de noirceur mélancolique et de violence mélodique.

Nolive

Publié dans le Mag #65