Ils ne nous ont pas habitué aux chichis, les Raised Fist annoncent une fois de plus la couleur et ne se foutent pas de notre gueule. Leurs nouveaux titres sont regroupés sous le nom Anthems ("hymnes" pour les non anglophones), comprends par là que tu vas pouvoir chanter les refrains avec eux en plus de te frotter le dos sur ton voisin au cœur du pit. Revenus à une prod' plus conventionnelle et moins "brouillonne" (pourtant, c'est la même équipe que pour From the north), les Suédois sont allés à l'essentiel : morceaux courts, refrains fédérateurs, riffs efficaces, rythmiques carrées. Et lève ton poing vers le ciel si tu kiffes l'idée. Sinon, tu peux passer ton tour parce qu'avec les "Seventh", "Anthem", "Into this world" ou "We are here", on est à fond dans le tube pour faire jumper les stades. Bon, ok, ça reste du Raised Fist avec ce ton nasillard de vieux keupon vénèr et une saturation bien métal mais les angles sont sacrément arrondis. Les mecs ont même retravaillé leur "Unsinkable" pour en faire une version douce qui trouve sa place en fin d'opus et ne tranche finalement pas tant que ça avec le reste tant les quelques incursions vocales claires amenées sur différentes plages précédentes sont réussies (avec un gros bon point pour "Polarized"). Si tu voulais voir Raised Fist fédérer son public (voire le public car ils ratisseront large en festival) avec des morceaux simples et percutants, c'est réussi, si tu espérais que le combo continue de prendre des risques avec un punk hardcore sauvage et sans concession, tu pourrais être déçu, pour ma part, j'avoue ma faiblesse et chantonner un paquet de leurs nouveaux hymnes...

Oli