Leur premier album Chaos is order yet undeciphered a permis d'installer leur nom dans le paysage chaos-core français et plutôt que d'attendre encore de longs mois et un deuxième LP, les Quietus passent par la case EP avec ce 0.012% biomass qui présente un hippocampe et 4 titres (3 sont intitulés en français mais restent anglais). Difficile d'évaluer l'évolution du combo en si peu de temps mais il est évident que leur son est encore plus lourd. Certains passages sont carrément doom et là où les parties claires étaient assez limpides, ici, quand ils relâchent la pression, on a toujours un petit peu de grain qui traine et les variations sont donc davantage marquées par les rythmiques que par la couleur des sonorités. Et le combo a gardé tout ce qu'il avait déjà amené, à savoir des enchaînements chaotiques, des passages très noise, du spoken word détachant le texte de la musique, des agressions subsoniques et une sacrée dose de virages en épingle pour quiconque chercherait à les suivre d'un peu trop près. Et même si c'est "Oiseau de malheur" qui est pour l'heure mis en avant par le groupe, je t'encourage à écouter le sournois "Peau de chagrin" qui tient plus de Sleeppers que de Balzac.

Oli