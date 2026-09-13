Avec un nouvel album intitulé Choices, on ne pouvait manquer l'occasion de pousser Queen(Ares) à en faire ! Et les choix proposés sont cornéliens, mais c'est l'idée de base des intervi-OU, petit jeu auquel Max s'est plié avec plaisir même s'il a souvent eu du mal à choisir...

Queen ou Queens of the Stone Age ?

QOTSA . De toute évidence, c'est un des mastodontes de notre génération. Même si on reste majoritairement attachés aux premiers albums. Mais je pense que ça a eu un gros impact sur notre évolution en tant que musiciens. À l'heure de la grande époque, c'était vraiment monstrueux. Après, Freddie Mercury, gros BG quand même, donc pas évidente cette question.



Sylvaine ou Bernie ?

Sylvie. Les deux, ce sont des parties de nos vies présentes ou passées à Charly et moi. Personnellement, avec Sylvaine, j'ai énormément appris. J'apprends encore d'ailleurs, et j'ai la chance de jouer dans des endroits de fous et de faire le tour du monde. Ça m'a permis de réaliser pas mal de mes rêves d'ado fan de punk rock. Ma mère est hyper contente.



Holispark ou The Lumberjack Feedback ?

Les deux, ce sont des groupes avec lesquels Nico et moi avons beaucoup appris parce qu'on a évolué avec le groupe. Cela dit, TLF existe encore, c'est d'ailleurs Nico et moi-même à la basse/batterie sur le dernier album Stronghold, bien que ce soit gardé secret...



General Lee ou Junon ?

Je ne sais pas, je pense que tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. General Lee a quand même bien laissé sa marque, mais j'avoue être bien fan de la nouvelle direction qu'ils ont prise.



Ambiances instrumentales ou émotions vocales ?

Émotions musicales. Plus sérieusement, si je devais choisir, là maintenant pour toi, ce serait ambiances instrumentales, même si j'aime beaucoup chanter... quand on est sur des passages instrus, il y a une espèce de communion entre nous, une écoute hyper active où on joue vraiment le moment ensemble. Et ça, c'est beau.



Construction ou destruction ?

Pourquoi choisir ? Peut-on seulement avoir l'un sans l'autre ?



Saturation ou légèreté ?

Les deux, parce que le sentiment de passer d'une partie calme à une partie qui explose est un sentiment que je souhaite à tout le monde de vivre une fois dans sa vie.



Couleur ou Noir & Blanc ?

Rhaaa, le noir et blanc, ça ajoute souvent une dimension qui peut vraiment être intéressante, je trouve.



Studio ou scène ?

Scène x1000, le studio c'est OK. J'adore enregistrer les titres, les voir prendre une forme que j'avais pas forcément anticipée, mais le live c'est un truc qui me grise tellement. Faire le gros kéké en mettant mon pied sur le retour là.



Autoproduction ou Source Atone Records ?

Les deux, Source Atone nous file un chouette coup de pouce et c'est cool d'avoir des gens qui s'intéressent à ton projet, et d'un autre côté, l'auto-prod est une toute autre aventure qui est, dans tous les cas, riche d'expériences, même si elles sont parfois malheureuses...



Vidéo de "Black corridors" ou vidéo de "An upward trail" ?

"Black corridors", c'est le terter, c'est aussi le projet visuel le plus ambitieux auquel j'ai pu participer ! On a été soutenus par le 9-9 Bis, Le Métaphone de Oignies, pour financer et tourner le clip et c'était une expérience vraiment cool, avec des acteurs et toute une équipe de tournage professionnelle et hyper bienveillante.



Du riz ou des fleurs ?

Du riz, c'est mieux quand on a faim, et j'ai souvent faim.



Sycomore ou Yarostan ?

Les deux sont d'excellents groupes qui méritent d'être suivis et vus en live. Après, j'avoue que Yarostan c'est le Sud, donc pour nous c'est exotique et surtout, ils ont de bien belles guitares.



Malterie ou Métaphone ?

Alors là, 100% des deux. Ce sont deux structures qui nous aident et dans lesquelles on se sent bien. Pour info, la Malterie est menacée de fermeture à cause d'une augmentation de loyer de 50 %. Au-delà de mettre beaucoup de groupes dans la merde, ça mettrait un sacré coup dans l'aile à la scène musicale lilloise. Donc faut signer la pétition : Sauvons la Malterie !



Le Poche ou La Bulle ?

Les deux sont des lieux fantastiques, gérés par des humains passionnés avec une prog de fous. Peut-être un point en plus pour la Bulle parce qu'ils doivent se débrouiller seuls pour subsister et que ça c'est respect éternel. Voilà, c'est tout.



Tyrant Fest ou Betiz Fest ?

Les deux fests sont mortels, jamais je ne choisirais l'un plutôt que l'autre. Ce sont deux programmations différentes et je pense qu'ils sont complémentaires au même titre que le Rock In Bourlon. Puis encore une fois, c'est quand même des orgas associatives qui montent des fests qui n'ont rien à envier à d'autres plus grosses machines.



Dans le van : album culte ou découverte underground ?

Machine head de Deep Purple à 11 !



Vinyle ou streaming ?

Je vais dire vinyle pour faire le poseur, mais tout le monde sait que la vie est streamable. Et que le stream c'est pratique, mais en vrai c'est de la merde. C'est un long débat, mais en quelques mots : si en tant qu'auditeurs on ne se responsabilise pas en investissant dans les groupes/artistes qu'on aime en achetant du merch, on faisant de la promotion active, etc... évidemment que ça va se péter la gueule.



Histoire ou Géographie ?

3 de moyenne au lycée et 14 au bac.



Carbonade ou fricadelle ?

Carbonnade flamande de très très loin mon ami. D'ailleurs, j'en cuisine une très bonne moi-même et t'es le bienvenu pour venir en manger al'baraque !



La petite frite, avant ou après le concert ?

Post, sinon le micro sent la patate.



Sur le carreau ou dans la fosse ?

J'aime pas trop les grandes salles en tant que spectateur, il y a trop de monde pour moi..., donc fosse dans des clubs ou des cafés-concerts.



RC Lens ou LOSC ?

RC Lens, indiscutable.

Merci Max et à Elo et Romain de l'Agence Singularités.