Pour particulièrement réussir un premier album, il n'y a pas de secret, il faut des bonnes idées, de la personnalité et de l'expérience. Queen(Ares) a tout ça ! Les quatre Nordistes ont un solide background de musicien puisqu'ils ont connu de nombreux groupes et poursuivent certaines aventures en parallèle de ce nouveau projet, avant de voir de quoi il retourne, petite revue d'effectif : au chant et à la basse, c'est Maxime (Holispark), à la guitare et également au chant, c'est Charly (Big Bernie), à l'autre guitare, c'est Alex (General Lee, Junon, Unswabbed) et à la batterie, c'est Nicolas (The Lumberjack Feedback), ça nous fait un gros CV qui donne quelques indications sur les influences des loustics, ensemble, ils vont davantage travailler dans la lignée de The Lumberjack Feedback / General Lee puisque From this ground, from this sea fait la part belle à un métal "post" quelque chose, qu'il soit plutôt rock, doom ou hardcore.



Des riffs distordus, des compositions assez longues, des rythmes assez pesants, ils ne sont pas les premiers à s'essayer à ce registre, leur singularité, ce sont les chants qui apportent beaucoup de variété, et si l'espèce de spoken word assez clair de "Swarm" n'est pas tout à fait convaincant (l'accentuation reste à peaufiner), les parties screamo et dédoublées avec un jeu de dialogue qui suivent sont bien plus percutantes et efficientes. Les passages plus lourds (avec ou sans chœur) et plus agressifs comme sur "Burn" ou "Silent changes" apportent un beau contraste et semblent répondre aux instruments qui eux aussi jouent sur les deux tableaux, saturations grinçantes d'une part, mesures éthérées de l'autre ("Dive", "The fragile shells"). S'éloignant régulièrement des schémas attendus du post-hardcore (notamment avec des parties très sludge/doom), Queen(Ares) échappe au collage d'étiquette et se construit son identité. Et le plus excitant dans tout ça ? Le groupe n'en est qu'à ses débuts...

Oli