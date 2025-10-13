"Le changement dans la continuité" dit Julien dans l'interview qu'il nous a accordée pour évoquer l'arrivée de deux petits "nouveaux" au sein de Psykup (Matthieu - Uneven Structure, Baïkal - au chant depuis 2021, Dorian - HØST, The Headbangers, Watusi, Markit Zero, Shift - à la guitare depuis 2022). La formule remonte à la campagne présidentielle de 1969 où Georges Pompidou était désigné successeur de Charles de Gaulle, à part ses clopes, il n'était pas très rock le gaillard même si mourir sur scène, ça dénote un certain panache... Donc pas de "vrai changement" (Lionel Jospin, 1995) ni de "Le changement, c'est maintenant" (François Hollande, 2012) ou de "La relève, le changement" (François Bayrou, 2002), non, on est plus sur une politique de centre droit un peu molle à la Pompidou donc, ou alors à la VGE : "Le changement sans risque" (Valéry Giscard d'Estaing, 1974). Mais c'est juste pour ceux qui connaissent déjà bien le groupe parce que musicalement, si les évolutions sont limitées, on reste très loin d'un truc mou ou de droite, ou alors deux droites, une gauche et un uppercut.



Parce que ça balance toujours pas mal de pralines du côté de Toulouse et entre le côté fun et "what the fuck" incarné par le clown et la montagne de muscles qui lui fait face, j'ai ma petite idée de l'issue du combat... Si officiellement le match n'est pas terminé, dans les faits, The joke of tomorrow n'est pas tant porté que ça sur la rigolade. Julien et sa bande ont resserré leur jeu et, tout en gardant ce qui fait leur force, à savoir leur folie, leurs compositions surprennent moins qu'avant et se retrouvent plus lisibles. Alors, tout est relatif car si tu n'es pas un habitué de l'autruche-core, tu risques d'y laisser tes cervicales mais dans l'ensemble, c'est plus "direct", on garde des sons ("Same player" et ses samples de jeux old school ! Mate aussi le clip !!!) et des enchaînements / déchaînements ("Burn after hearing) venus d'ailleurs, mais les contre-pieds font moins mal que par le passé. Certains titres sonnent même comme des tubes presque "normaux" avec des relances mélodiques à couper le souffle qui croisent des passages d'une lourdeur métallique assez extrême. Parmi ces morceaux que je trouve vraiment excellents, il faut citer "I will let you down", "Fear is the key" et les sublimes "Bigger than life" et "Death in the afternoon" que SOAD peut regretter de ne pas avoir écrit avant.



Les plus attentifs pourront repérer certains arrangements, quelques distorsions chiadées, des tonalités dans le growl ... prouver que le groupe évolue, mais ce qu'il faut retenir est que le groupe est toujours aussi bon ! Oui, on peut dire que Psykup incarne désormais du sérieux, du solide, une force tranquille qui a le courage de faire là où d'autres hésitent à poursuivre leur marche en avant.

Oli

Publié dans le Mag #65