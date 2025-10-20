Nouvel album, nouveau chanteur, nouveau guitariste... Une nouvelle aventure ? Pas tant que ça, tant Psykup continue de faire du Psykup ! À quoi ça tient ? Pas mal à Julien avec qui l'on échange sur tout ce qui change et ne change pas... Et donc le pourquoi du comment !

Avez-vous discuté des orientations à suivre ? Le sentiment qui prédomine à l'écoute de l'album, c'est qu'il y a du changement sans changement...

Le changement dans la continuité, c'est exactement ça. L'orientation n'a pas été discutée non, quand je prends la plume, je cherche avant tout la spontanéité, il n'y a pas de calcul. J'essaie toujours de proposer de nouvelles sonorités à chaque album tout en gardant les bases qui font notre personnalité.



Anna Ramade fait une très belle apparition sur l'album, vous avez imaginé avoir un chant féminin permanent ?

Merci pour elle, c'est une excellente chanteuse, elle apporte l'âme R'n'B et le côté lyrique du pont sur "Bigger than life". Cependant, non, nous n'avons pas spécialement envie d'intégrer une voix féminine permanente, nous avons déjà pas mal de taf à deux.



Matthieu Romarin a d'abord intégré le groupe pour la tournée, est-ce que c'était une sorte de "test" ou l'intégration au groupe en CDI était déjà actée ?

Dès que nous avons chanté ensemble avec Matthieu à la première répét, c'était acté au bout de quelques secondes qu'il allait intégrer définitivement le groupe. Il a suffi d'un regard entre les anciens membres pour comprendre que c'était le candidat idéal. Et la tournée a confirmé cette impression.



Vous avez aussi intégré Dorian Dutech, le fait qu'ils aient tous les deux de solides expériences dans des groupes a facilité le choix ?

Bien sûr, nous désirions travailler avec des musiciens confirmés, pros et surtout nous voulions qu'humainement le courant passe, car au final, c'est le plus important au vu des heures de camion que l'on doit passer ensemble. Dorian et Matthieu se sont parfaitement intégrés tous les deux, on a l'impression qu'ils ont toujours été là.



Est-ce que le process de composition a changé avec les petits nouveaux ?

Non, j'écris la musique en amont, on l'arrange et on la maquette avec Julian, mon bassiste. Brice transforme mes bases de batterie à sa guise. La seule différence par rapport aux deux derniers albums, c'est que Dorian a ajouté des effets et autres cerises, et ensuite j'ai écrit les deux voix et tous les textes.



Julien, tu es donc le principal auteur et compositeur, c'est pour faciliter le travail ?

C'est surtout parce que je suis le principal compositeur depuis le deuxième album, L'ombre et la proie, et le principal auteur depuis notre retour avec Ctrl+Alt+Fuck. On a gardé ce mode de fonctionnement qui nous permet en effet de gagner beaucoup de temps et d'avoir une patte cohérente.



L'album semble plus "facile d'accès", même si tout est relatif, que d'autres, on devient moins fou avec l'âge ?

On évolue avec le temps, la maturité et l'expérience. Chaque album de Psykup est la marque d'une époque et de l'état d'esprit correspondant. Plus ça va, plus j'écris direct, efficace et concis, c'est ce que j'ai envie d'entendre, de jouer et de proposer au public. Ce sont des morceaux taillés pour le live et le partage qui va avec.



Les parties mélodiques sont incroyables, l'amalgame avec le chant lourd est parfait, est-ce que vous bossez sur une forme d'équilibre ou c'est instinctif ?

C'est instinctif. Au moment de poser les voix, je visualise très rapidement ce qui va coller le mieux selon moi à la partie instrumentale, et qui de Matthieu ou moi sera le plus adapté vocalement. Écrire pour Matthieu a été un grand plaisir pour moi, vu sa polyvalence et sa couleur vocale.



L'artwork est une fois de plus fantastique, d'où viennent ces idées ?

Depuis le troisième album, We love you all, nous travaillons avec Julien Rouche, alias Jouch, un graphiste d'exception qui est aussi un musicien très doué et un vieil ami. À chaque nouvel album, nous nous voyons longuement pour discuter du concept que je propose, et nous brainstormons des idées ensemble jusqu'à ce que la bonne s'impose d'elle-même. Nous nous comprenons très bien tous les deux, et il apporte toujours une touche de classe et de sobriété qui lui est propre.



Le combat a été sanglant, mais on ne sait pas qui gagne, si on imagine que le clown s'est fait défoncer, c'est pour nous dire qu'il n'y a plus de place pour l'humour ? Ou il ne faut pas chercher de message ?

Personne n'a gagné en fait, le clown symbolise notre folie décalée et notre côté fun, et le boxeur notre aptitude à encaisser les coups et à frapper droit au but. L'équilibre entre ces deux facettes fait la personnalité du groupe. À la fin du clip de "I will let you down", le clown et le boxeur sont assis côte à côte en copains, et le clown lui met une pichenette pour montrer que le combat n'est jamais fini.



L'autruche omniprésente, c'est un clin d'œil à vos débuts. Là encore, c'est sujet à interprétation, soit "c'est un nouveau commencement", soit "on est resté comme à nos débuts". Alors, on choisit quoi ?

L'autruche est notre mascotte, notre emblème, elle a toujours été là, cachée ou visible, et là nous avons décidé de la remettre en avant, car nous revenons à l'essence même du nom du groupe : Psykup, ça veut dire la psyché vers le haut, la résilience, le fait de rebondir sur les échecs et les drames de la vie et de ne pas se voiler la face, de ne pas faire l'autruche. L'album entier parle de ça. Nous sommes résolument tournés vers l'avenir et non vers le passé, sans renier nos débuts pour autant.



Vous avez attaqué les concerts, vous avez retravaillé des "vieux" titres qui n'étaient pas sur la tournée précédente ou, tout ça, c'est de l'histoire ancienne ?

Il y aura évidemment des vieux titres et des surprises, mais aussi beaucoup de nouveautés sur cette tournée.

Merci Julien, à bientôt sur la route (à Lille avec Mass Hysteria !), merci également à Lucas chez Verycords.

Photo : Cedric Gleyal (Uriprod)