10 ans après Live is dead et le break qui a suivi, Psykup est bel et bien de retour, en studio avec Ctrl+Alt+Fuck bien sûr mais aussi en live avec une belle série de concerts dont une date dans leur antre du Bikini au 7 décembre 2017, celle qui était cochée non seulement parce que c'est "à la maison" mais aussi parce que le concert allait être gravé pour l'éternité en DVD.



C'est avec les Beach Boys, de belles chemises, des lunettes de soleil, une petite pose et "Violent brazilian massage" que le live débute. Si tu n'as jamais assisté à un concert de Psykup, tu pourrais être surpris, sinon, c'est juste le début de près d'une heure trente de bordel ultra méga bien organisé ! Comme d'habitude et forcément différent... Dès le premier morceau, le public participe comme les potes percussionnistes, l'enchaînement avec "We will win this war" se fait aussi naturellement que sur l'album et si on a déjà compris que les gars avaient soigné les lumières (superbes), les prises de vue (11 caméras !), le grain (très chaud), "Do it yourself" rappelle combien l'ensemble ne peut être sublimé que par un montage de grande qualité et c'est bien entendu le cas ici, on peut faire des trucs "soi-même", si on est entouré par des pros, ça claque. Démonstration à tous les niveaux de la cohésion du groupe et de son équipe, le morceau issu de L'ombre et la proie impressionne même si on connaît les autruche-coristes. Tout le monde récupère un peu avec "Libido" (seul venu de Le temps de la réflexion) avant de se faire un petit shampooing et de faire honneur à Ctrl+Alt+Fuck ("Shampoo the planet", "Cooler than god" et ses cuivres ultra puissants, "Ssanta Clauss (write me a letter)" et "The intelligence"). Ensuite, mes poils se hérissent pour "Love is dead" (oui, je l'adore autant avec son moment LOL qu'avec son circle pit), ce serait un dernier morceau parfait s'il n'y en avait pas quelques autres qui méritaient d'être joués... L'instrument médiéval de Florian Baudrain (un des Compagnons du Gras Jambon) assure une transition vers "Crisis of today" (et s'y incorpore diablement bien) avant que la boucle ne soit bouclée avec deux des plus vieux morceaux de Psykup à savoir "L'autruche" et "Teacher" (déjà présents sur Sors la tête et peut-être même avant sous d'autres formes), le big bazar kamouloxien continue et le Bikini est à l'unisson sauf quand il faut se séparer pour un wall of death pornographique. Bisous. Rideau.



Comme les Toulousains ne font jamais les choses à moitié, outre le joli digipak, le livret avec les photos, le concert en CD (sans "L'autruche"qui ne peut être présent faute de temps) on a aussi des bonus sur le DVD ! Quelques petits mots des guests, du réalisateur et des premières parties (Smash Hit Combo, Benighted...) sur leur histoire avec Psykup, le clip de "Cooler than God" (mais pas celui de "Violent brazilian massage") et le gros morceau qu'est la story. C'est 45 minutes en mode "interview sur canapé" pour remonter le fil de l'histoire avec quelques photos old school, on y apprend pas mal de choses depuis la création d'un combo de lycéens avec des premiers concerts "pourris", les influences, la volonté de faire exploser les barrières, la nécessité de travailler beaucoup, les premiers enregistrements, les premiers bons contacts (Mosaic Music, Sriracha), les concerts mémorables (Soulfly), l'origine du nom et sa prononciation, les multiples galères liées à L'ombre et la proie (changement de line-up, procès pour l'artwork), l'usure après We love you all, les side-projects, le retour, les nouveaux venus (Julian et Victor), l'écriture de Ctrl+Alt+Fuck, la réalisation des clips, la préparation du concert du Bikini pour le DVD, le show (et les merdes qui arrivent forcément ce soir-là) et l'avenir. En attendant, merci !

Oli