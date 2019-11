Frankie leads to death Destitute Hold your cross Oceania Crush the wise men who refuse to submit Hello world Graven Netjeret Your manifest

D'abord puissants, ensuite fabuleux, The Progerians sévit désormais sans épithète mais n'a pas abandonné son amour pour le sludge poisseux à l'occasion de ce deuxième opus. Si les riffs gras et lancinants sur des rythmiques pesantes sont le fonds de commerce des Bruxellois ("Frankie leads to death", "Hello world", "Your manifest"...), ils se démarquent de la concurrence en apportant pas mal d'autres ambiances à leurs compositions. Ils n'hésitent pas à inviter des amis pour nous prendre à contre-pied comme sur "Hold your cross" où le hip hop en français de Crapulax donne un aspect très "fusion des années 90's" au titre ou comme sur "Oceania", plus avec la partie de piano finale qu'avec le solo déchiré de Marc DeBacker (homme à tout faire chez Mongolito mais guitariste de formation qui a connu les grandes heures de Dog Eat Dog ou renforcé Mud Flow en live). Outre les sonorités changeantes, le tempo n'est pas non plus aussi basique que d'autres combos estampillés (trop rapidement ?) "doom/sludge", preuves en sont les élans de "Destitute" (dont un des principaux riffs me rappelle Tool), la virulence de "Crush the wise men" ou le groove de "Graven". Bref, derrière un cadre massif et marqué, The Progerians ne se refuse aucune incartade pour multiplier les ambiances et faire vivre son bébé loin de l'ennui.

Oli