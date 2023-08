Ah bah voilà ! 23 ans de carrière au sein du W-Fenec et pas un seul groupe luxembourgeois dans mon escarcelle, jusqu'au bon tuyau de ton GuiGui préféré avec Fusion Bomb pour le numéro 54. Et voilà que pour le 55, je me retrouve à chroniquer le premier album de Praetor, groupe de thrash du Grand Duché ! On parle de loi des séries ou pas ? Quatuor plus précisément franco-luxembourgeois formé en 2019, Praetor exécute un thrash metal mélodique assez old school. Pour les références, ça tape aisément du côté de Metallica (version premiers albums) et de quelques groupes teutons, et le groove peut même rappeler Pantera. Y'a pire. C'est donc forcément technique (parfois un peu trop, tellement certaines structures semblent vraiment alambiquées pour ne pas dire indigestes), c'est naturellement doté d'un gros son, et même si ça ne me fait pas sauter au plafond à tous les titres, on sent de l'implication et de la rigueur dans un style qui ne laisse pas de place à l'approximation et au relâchement. Mention spéciale aux zicos qui doivent bosser l'instrument sans relâche et le chant résolument orienté Hetfield qui fait le boulot. Thrash metal never dies quoi, et c'est tant mieux !

gui de champi