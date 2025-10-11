C'est en 2013 à Malines qu'est né Psychonaut qu'on connaît déjà, mais également Pothamus qu'on découvre un peu tardivement (merci Pelagic Records). C'est un trio belge forcément très proche des premiers cités (Mattias, le batteur/chanteur, a filé un coup de main à Psychonaut pour des prises de Unfold the god man ; Sam, le guitariste/chanteur, réalise aussi des artworks comme celui d'Hippotraktor), tous ces groupes ont enregistré chez le local Chiaran Verheyden, faisant de la ville du Nord de Bruxelles une place forte du post-metal.



Le metal sombre de Pothamus s'abreuve de différentes influences lointaines dans l'espace comme dans le temps, le combo a un goût prononcé évident pour les langues anciennes, le folklore, les croyances et les dessins issus du Moyen Âge et de la Renaissance. "Zhikarta" donne le ton et nous immerge au cœur d'un rite shamanique où les incantations et les percussions tribales croisent des riffs lourds et lugubres. "Ravus", la suite, est un rouleau compresseur où un chant scream vient piquer nos oreilles labourées par des rythmiques noires et charmées par un chant féminin, ça détonne et dégage une impression de puissance assez monumentale. Relativement court (à peine plus de trois minutes), "De-varium" sonne comme un interlude, une musique lumineuse qu'on verrait bien sur de belles images scandinaves de vikings communiant avec la nature. La tension remonte vite avec "Savartuum avur", couche après couche, les instruments viennent densifier l'atmosphère, c'est assez lent, mais encore une fois, que c'est puissant ! On ferme les yeux et on imagine être au cœur de cette tempête en live, complètement hypnotisé par l'ensemble, paralysé par une telle démonstration de force. Après cette claque, l'aérien "Ykavus" sonne comme les passages instrumentaux de Heilung, Wardruna et autres Skald, un peu de repos avant le morceau qui donne son nom à l'album et en est le véritable climax, alors qu'on pensait l'avoir franchi avec "Savartuum avur". C'est en effet un pavé doom de plus de quinze minutes qu'il nous faut affronter avec "Abur" et quand tu crois avoir fait le plus dur, les mecs en remettent une couche encore plus oppressante, ça fout les poils, c'est tout simplement ahurissant !



Œuvre de très grande classe, cet album de Pothamus à la croisée des chemins sludge, doom, black, neofolk est à découvrir d'urgence si tu veux vivre des émotions fortes. Elles le sont déjà chez moi avec un simple casque, je n'ose imaginer ce que cela peut être en vrai. Après le RoadBurn, ils seront dans de nombreux festivals cet été, une raison de plus de se bouger !

