Depuis toujours, Point Mort est compliqué à suivre et à définir, ce nouvel opus ne nous facilite pas les choses, mais l'artwork attire notre attention sur la dualité. La peinture présente deux femmes, l'une clairement en souffrance tandis que l'autre semble apaisée et réconfortante, répondant au cri rouge sang par une rose et une caresse. Et si c'était la clef ? Un groupe qui présente un déchirement et cherche dans le même temps à nous consoler ?



Le point de non-retour débute par une ambiance assez malaisante, une introduction malmenée par des grognements/hurlements qui deviennent des mots plus humains avec une touche d'électronique pour décor, on ne sait pas trop où l'on va et s'il faut vraiment y aller, mais on se laisse emporter jusque "An ungrateful wreck of our ghost bodies", une des pièces maîtresses de l'opus. Très hardcore avec une agressivité dingue et une cadence folle, le titre gagne encore en intensité avec les variations du chant, parfois plus clair (mais pas moins énervé), parfois complètement growlé... On se retrouve soudainement dans l'œil du cyclone, ne reste qu'une voix douce sur quelques notes éparses, c'est presque heavenly voice avec une ambiance à la Brutus du plus bel effet, la machine se remet en route et les mélodies prennent le lead pour une fin de morceau envoûtante... jusqu'à un dernier accès de colère contré par des guitares scintillantes. Wouaw. L'autre très gros morceau de l'album est le suivant : "The bent neck lady", ouvert par une voix limpide et seule, elle se durcit, devient démoniaque et joue sur les deux registres, comme si Sam était atteinte de schizophrénie... Tiens, et si les deux femmes de l'artwork étaient deux visages de la même personne ? Deux expressions différentes au sein d'une même entité, comme ce que l'on écoute et entend... Particulièrement chargé en émotions, le morceau est déchirant, lacérant même si on se réfère à ses dernières secondes. "Skinned teeth" semble moins se poser de questions existentielles et trace tout droit, dans ce maelstrom expéditif et ultra violent, quelques pointes de légèreté viennent relever la sauce mais pas l'allonger (le tout tient en moins de 3 minutes). On reprend sur du mélodique et soudain, ça tombe, c'est assez lourd et alors qu'on pense se faire écraser, on affronte un break assez surprenant qui nous fait perdre l'équilibre, l'ensemble est au final assez décousu et on peut moins se laisser embarquer, peut-être "Le point de non-retour" a-t-il été atteint ? Pas mon passage préféré, le break sur "lecur" est plus lisible, je préfère donc largement cette composition qui est attaquée par un chant autoritaire et puissant avant que des harmonies délicieusement doublées qui viennent brouiller les pistes hurlées, en live, il faudra faire un choix, Sam ne pourra se dédoubler... Il nous reste un peu d'énergie pour croiser "Der", sa lumière, ses méandres, ses écorchures et encore des mots et des maux qui tourbillonnent dans notre esprit.



Point Mort maîtrise à merveille son trouble dissociatif de l'identité, laisse s'exprimer toutes ces idées, mais c'est de ce chaos que naît leur belle harmonie.

Oli

Publié dans le Mag #65