Ce qui était une sensation est devenue une confirmation, il faut compter avec Point Mort pour dynamiter la scène post-hardcore française ! On revient avec quatre d'entre eux (Sam la chanteuse, Dam le bassiste, Simon le batteur et Olivier, l'un des deux guitaristes) sur la création de ce nouvel album, mais également sur différents choix réalisés par le groupe qui sera en tournée en mai...

Vous mettez en avant le terme "chaotic popcore". Pourtant les quelques mélodies ne sont pas franchement "pop"... D'ailleurs Sam le dit dans le doc : « Si je faisais de la pop, je serais bien plus tranquille... »

Sam : Dans le docu, je pensais plutôt à la complexité des morceaux versus des formats plus couplet / refrain.... Mais à certains égards, cet album est pop. La musique est alambiquée, mais les riffs (voix, guitare) restent bien en tête.

Dam : Le côté pop dont on parle peut venir également du fait que le chant est assez produit dans ce nouvel album, superposition des voix, contre-chants, chant clair, des choses qu'on voit plutôt dans la pop que le hardcore, effectivement.



Le fait de casser les frontières entre les styles est quelque chose qui vous motive au moment de composer ?

Olivier : Sur cet album, je voulais plus de place pour la voix, c'était ma ligne conductrice. Je ne me suis jamais dit qu'il fallait un passage rap ou pop sur tel morceau. L'aspect narratif est le plus important. C'est beaucoup d'échanges avec Sam. Je réécrivais pour coller à ses idées et parfois la nouvelle instru nous donnait envie d'aller encore plus loin.

Simon : On fait surtout la musique qu'on aura ensuite envie de jouer sur scène, faire des disques pour faire des disques ne nous intéresse pas.



Enregistrer en "live" des morceaux assez longs, c'est juste parce que vous aimez les défis ?

Dam : Je pense qu'on se rend compte de l'inconscience de la chose au moment où on est en train de l'enregistrer. Ce n'est pas un défi, mais plutôt une envie de faire vivre la chanson dans sa totalité.

Olivier : Cela nous oblige à une préparation, une implication et une maîtrise des morceaux pour les concerts. Au final, on enregistre de la musique qu'on va jouer en live ! Dans notre inconscient peut-être que si on ne finit pas en PLS, on a l'impression d'avoir loupé quelque chose !



Au-delà de ses compétences techniques, pourquoi toujours choisir Amaury pour vous enregistrer ?

Olivier : Son implication sans pareil, son exigence et surtout sa tenue de cycliste !

Simon : Ça nous économise aussi tout le processus durant lequel on apprend à s'apprivoiser avec le producteur et c'est précieux. Ce n'est bien sûr pas un choix par défaut, sa méthode et son travail nous plaisent. Au bout de 3 albums sur 6 ans, on a appris à bosser ensemble et il comprend tout de suite ce qu'on cherche à faire. C'est du temps et de l'énergie gagnés !



Le point de non-retour est le titre choisi pour l'album, qu'est-ce que vous ne referez plus ?

Sam : Concrètement tout ! On n'a qu'une vie. Ou alors, enregistrer en live peut-être (rires)

Olivier : Croire que l'on aura assez de temps pour tout enregistrer !



L'album sort dans quelques semaines, vous n'avez plus rien à faire dessus, c'est "long" cette période ?

Sam : En réalité, il y a beaucoup à faire pour le faire vivre sur scène maintenant. On travaille à sa présentation en live maintenant. Ça passe par de la résidence, de la scéno, etc...

Dam : On a eu plein de choses à faire entre la sortie réelle et la fin de l'enregistrement, mais la session d'enregistrement semble loin maintenant. il faut désormais faire vivre ces morceaux en live, encore des trucs à faire !



La promotion du disque fait qu'il est dans un délicat pochon avec une fausse mèche de cheveux, c'est une idée à vous ou un truc d'attaché de presse ?

Sam : Ah non, je plaide coupable, c'est totalement mon idée ! On fait toujours des packages personnalisés lors de nos envois médias. Ça a commencé avec des minis nœuds coulants pour R(h)ope, des pétales de fleurs pour Pointless.... J'ai même hésité à couper mes propres cheveux cette fois. Mais, ça avait un côté un peu glauque (rires).



Enregistrer l'album n'a pas été une sinécure, tourner le clip de "Skinned teeth" a davantage été une partie de plaisir ?

Dam : Aucun objet n'a été blessé pendant le tournage, ce ne sont que des effets spéciaux bien sûr.

Olivier : Quand j'ai composé "Skinned teeth", je voulais un morceau court, "simple", efficace et fun. Il était logique que le clip reflète cette envie. Pour le coup, cette journée de tournage était dingue, et je crois que le clip en témoigne bien !

Simon : Personne ne s'est blessé (miraculeusement). On en garde un excellent souvenir. Pour le prochain album, j'espère qu'on aura le budget pour des explosifs, ça manque un peu sur celui-ci...



Plaisir, moments pénibles, réconfort, on a l'impression que tout est indissociable, c'est l'idée de l'artwork ?

Sam : Pas vraiment non, pour moi ça dit autre chose. Mais, si c'est ta vision, ça me va. J'aime l'idée que chacun s'approprie l'artwork avec son propre ressenti et sa propre histoire.



On peut aussi le voir comme un mix entre Gauguin et Munch, quelle est l'histoire de cette pochette ?

Sam : Ni l'un ni l'autre. Mais il y a effectivement une inspiration picturale que je garde pour moi (sourire). Et pour son sens c'est pareil, car sinon je verrouille l'imaginaire de celui qui la regarde et je ne préfère pas.



Le 7 mai vous êtes à Chambéry, le 10 à Nice, entre les deux vous cherchez encore des dates ?

Sam : Non, on ne cherche plus, on sera à Marseille et à Valence les 8 et 9. Enfin si, on cherche pour novembre maintenant, chers amis programmateurs !

Dam : Huit dates dans le quart sud-est en mai et le 22 mai à Paris !



Il y a des festivals au programme de l'été à part le Metal Hunting ?

Sam : Apparemment pas, mais tu l'as dit, y'a le Metal Hunting. Venez, la bière est à volonté (ce qui en soi est déjà fou). En plus, on joue avec nos comparses de label, TankrusT et Tempt Fate et les amis de Brüle aussi ! Inratable !



Le fait de sortir l'album fin avril est trop tardif pour que les programmateurs pensent à vous ?

Sam : Non, au contraire, le booking est en cours depuis septembre 2024. Ils ont reçu l'album très tôt. Le timing était bon. Une sortie juste avant les festivals d'été, ça semblait idéal.

Simon : Les programmateurs attendent qu'on ait le Grammy, par contre on ne sait toujours pas ce qu'attend l'académie des Grammys !



Avec quels groupes aimeriez-vous partir en tournée ?

Olivier : Tant qu'on part en tournée ! Peu importe le groupe ou le style tant qu'humainement cela se passe bien !

Simon : Un groupe qui donne tout sur scène, qui nous motive encore plus à jouer, avec qui on peut passer de bons moments. Une journée de tournée, c'est des heures de bagnole pour à peine deux heures de concert, donc ce qui se passe en dehors de la scène est primordial !



Si un groupe devait reprendre un de vos morceaux, ce serait quel titre et par quel groupe ?

Olivier : Magma : "The bent neck lady"

Simon : Malgré tous nos efforts, je ne sais pas si on arrive à faire de la musique assez zinzin pour qu'elle soit reprise par Magma, mais j'adore l'idée !

Sam : C'est clair, j'espère qu'ils me prendront en choriste !

Merci aux Point Mort pour ces réponses instructives et à Floriane de Shake Promo pour avoir assuré le relais.

Photos : Jessica Salitra