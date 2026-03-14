Soir de semaine, temps pourri, mais superbe salle et supers groupes, allez direction Le Grand Mix à Tourcoing pour le concert de Grandma's Ashes et Pogo Car Crash Control ! Les filles enchaînent les belles soirées en ouverture puisque cette soirée était l'ultime show avant celui du Bataclan avec Carpenter Brut et Gravekvlt.

GrandMa's Ashes Leur album n'est pas encore sorti que Grandma's Ashes enchaîne donc déjà les dates en France et même dans le monde puisqu'elles partaient en Corée quelques jours après ce show lillois, les voilà sorties de la pénombre et passant à travers leur rideau pour balancer autant de gras que de groove et nous présenter une bonne partie de Bruxism. Le trio déroule ses nouvelles compositions presque dans le même ordre que sur l'opus, elles jouent 8 morceaux (sur les 10 du skeud) et n'inversent que les positions de "Flesh cage" et "Neutral life neutral death", "Calix" et "Duality" passent à la trappe et le set se termine sur "Dormant". On a donc en quelque sorte bénéficié d'une soirée d'écoute en avant-première et en live ! Un sacré privilège, mais aussi une prise de risque car se livrer, en première partie, à la présentation de morceaux pour la plupart inconnus n'est pas un exercice aisé. Alors certes, "Saints kiss", "Sufferer" et "Cold sun again" sont déjà sortis (en clips), mais convaincre une audience avec autant d'inédits, c'est un sacré test ! Et un petit "Sping harvest", "Cassandra" ou "Aside" auraient pu satisfaire quelques fans et s'assurer un peu de confort... Pogo Car Crash Control Mais ce n'est pas dans le tempérament des Parisiennes ! À sa basse rugueuse, Eva oppose sa voix douce (qui sait aussi se faire bien plus hargneuse) et quand elle lâche l'instrument ("Neutral life neutral death"), on vit un moment suspendu, comme sur un fil au-dessus du vide, et on profite alors du panorama qui tend vers l'infini. On poursuit avec autant de douceur, mais un thème bien plus grave (le génocide à Gaza), la violence de la réalité ne se retrouve qu'à la fin de "Flesh cage", mais c'est une véritable démonstration de force que nous propose alors le trio entre les solides coups de butoir d'Edith, la pesanteur des riffs de Myriam et le growl d'Eva, c'est un des moments forts du show au même titre que le final. Dans une ambiance striée par des rayons de lumière, "Dormant" joue avec nos applaudissements avant de tout exploser et nous laisser pantois.



Un petit jeu d'ombres chinoises derrière de grands drapés pour les Pogo Car Crash Control venus présenter Negative skills, mais davantage dans le désordre que leurs prédécesseuses et largement mélangés à des titres plus anciens puisqu'on peut remonter jusqu'à leurs débuts avec "Crève", le titre qui les a propulsés sur le devant des scènes. Neuf morceaux du petit nouveau et un habile melting pot des anciens avec un petit avantage à Fréquence violence ("Traitement mémoire", "Tourne pas rond", "Recommence à zéro", mon chouchou "Cristaux liquides"...). Outre "Crève", "Déprime hostile" et "Tête blême" me semblent être devenus des indéboulonnables de la setlist et je ne vais pas m'en plaindre ! Et si certains pouvaient craindre que les Pogo se ramollissent, qu'ils aillent aux concerts tâter des mélodies et voir à quel point ça bastonne toujours autant ! Alors certes, on respire un peu plus avec l'enchaînement "Don't get sore" / "10 miles away", mais quelle putain de débauche d'énergie ! Du début à la fin, ça envoie dans tous les sens et ça enchaîne quasiment sans temps mort. De toute façon, de son propre aveu, le groupe est nul en "blabla", preuves en sont avec des blagues qui ne passent pas super bien (faire une "Johnny" en se trompant de ville a provoqué quelques remous) ou le lancement d'un wall of death en séparant les locataires des proprio... Si t'as pas de second (voire de troisième) degré, il faut passer ton tour, perso, ça me régale. Les quatre sont ultra détendus, toujours souriants et pas avares de taquineries, c'est rock'n'roll avec en bonus une puissance phénoménale ! Le côté grungy des P3C nous pète à la tronche et s'il y a quelques années, leurs élans pouvaient contrarier leur précision, ils ont désormais les capacités pour se lâcher et rester carrés, peut-être sont-ils un peu moins démonstratifs de leur face chaotique, mais toujours est-il qu'ils ont la bonne alchimie pour être aussi impressionnants qu'efficaces ! Le set se termine comme l'album (encore !) avec "Est-ce que ça vous parle ?" et "J'ai grave le seum", nous aussi, on a grave le seum, on ne sait pas encore quand on les reverra sur scène.

Merci à Virginie Simmonel.

Photos : Oli