Pour une fois, ce n'est pas Olivier (notre interlocuteur privilégié depuis 2017) mais Simon, guitariste, qui répond à nos quelques questions sur l'évolution du groupe, son voyage à New York, ses nouveaux clips et la tournée qui se prépare...

Pogo Car Crash Control Comment vois-tu l'évolution de votre son ?

Je pense que cet album est vraiment la suite et un peu un combiné de nos albums d'avant. On renoue davantage avec nos racines grunge et on intensifie, sur certains morceaux, nos racines hardcore.



C'est un travail qui se fait dès la composition ou ce sont des réglages en production ?

Dès la composition, la notion de son était bien ancrée. On avait très vite en tête l'idée d'enregistrer avec Jon Markson aux États-Unis. On a fait un énorme travail pour épurer les compos pour gagner en efficacité et l'on savait qu'il fallait évoluer également dans le son pour arriver à nos objectifs.



Enregistrer à New York avec un Américain, ça change tout ou finalement un studio reste un studio ?

Sa manière de travailler était très différente qu'en France. Ce n'est pas mieux ou moins bien, mais différent et très intéressant. Avec lui, il fallait aller à l'essentiel et ne pas trop intellectualiser tout ce qu'on l'on faisait. Si ça sonne, ça sonne et tu passes à la suite, sans revenir en arrière.



Quel morceau du nouvel album définit le mieux le PCCC d'aujourd'hui ?

C'est une question extrêmement difficile à répondre car P3C est vraiment le combiné de grunge, de hardcore, mais également de morceau plus pop avec des influences 80 à la Cure. Mais on a finit par choisir le morceau "Don't get sore" pour représenter ce nouvel album en single.



Pogo Car Crash Control Une partie du public critique certains choix, notamment les plus mélodieux, vous le comprenez ?

Certaines personnes n'aiment pas le changement et finalement, c'est peut être aussi quelque part une preuve de l'amour qu'ils portaient pour nos anciens morceaux. On s'est toujours refusé.e de refaire les mêmes albums et de tourner en rond. Je peux comprendre que cela puisse en dérouter certain.e.s., mais on est très content.e.s de nos morceaux plus mélodieux. Et il y a toujours eu des morceaux plus mélodieux que d'autres depuis le début du groupe.



La présence renforcée de l'anglais, c'est une évolution naturelle ? Ça a fait débat au sein du groupe ?

Bien sûr, ça a fait débat comme chaque changement artistique que l'on tente. Après, c'était assez naturel pour nous de vouloir faire l'expérience d'enregistrer aux États-Unis dans le berceau d'une scène hardcore que l'on aime beaucoup et du coup d'intégrer de l'anglais. On a beau toujours avoir défendu le français, l'anglais est la langue du rock et permet aussi de nouveaux choix dans nos mélodies car ça sonne plus facilement. C'est comme si tu ajoutes une couleur à une palette de peinture, c'était très agréable d'imaginer les compositions un peu différemment.



Ces titres ont-ils touché un public plus international ?

Pour le moment c'est trop tôt pour le dire, mais on a hâte de le découvrir et d'essayer de défendre l'album en dehors des pays francophones.



Negative skills, c'est aussi un clin d'œil à "Negative creep" ou pas du tout ?

Évidemment, on y a pensé. "Négative creep" étant un des morceaux qui nous a vraiment inspiré dans Pogo Car Crash Control, le mix parfait entre du metal et du grunge.



Quand on a une solide réputation scénique, comment prépare-t-on une nouvelle tournée ?

C'est beaucoup de préparation. On a là aussi beaucoup travaillé sur la scénographie avec une créatrice. C'est beaucoup d'échange, de discussions et une résidence dans une salle pendant une semaine pour mettre tout en place.



Pogo Car Crash Control De qui écoutez-vous le plus les conseils quand vous êtes en résidence ?

On écoute les retours de nos équipes de tournée, notre tourneuse, et nous-mêmes. On filme tout et on regarde le show.



Il faut toujours en faire plus ?

Pas forcément, mais je pense que stagner ne nous correspond pas non plus. On aime tester de nouvelles choses. La scénographie en fait partie. Mais c'est très important pour nous de garder une proximité avec le public et rester quand même simple.



Certains titres de Negative skills ne seront pas joués sur scène ?

Bien sûr, un nouvel album et ce qu'on peut y trouver dépend toujours des albums déjà composés d'avant. On a essayé de faire un best of de nos meilleurs morceaux ! Mais on essaie de mettre beaucoup de morceaux du dernier album car on en est fier.



Il y a des festivals cet été, une belle tournée annoncée cet automne, mais pas grand-chose de prévu à l'étranger, vous y travaillez ?

On va y travailler. Toutes les dates ne sont pas du tout annoncées encore, il a encore beaucoup de choses à faire !



Les deux clips dispos sont très réussis avec de nombreuses références, qui est le plus maniaque des détails ?

Merci beaucoup ! Pour le coup, on a vraiment fait confiance à nos réals pour ces clips en leur laissant une grande liberté artistique. On avait juste quelques références que l'on a donné, et quelques références que l'on ne voulait pas, et voilà le résultat.



Si un groupe devait reprendre du Pogo Car Crash Control, ce serait quel groupe et avec quel titre ?

Hummm, je ne sais pas, mais j'adorerais entendre Drug Church reprendre du Pogo (rires) car ils ont évidemment été un groupe très inspirant pour nous pour ce dernier album.

Merci Simon et Pogo Car Crash Control, merci aussi à Virginie Simonnel pour le relais.

Photos : JC Forestier (été 2024, festival)