C'est en visioconférence que je retrouve Olivier, chanteur et guitariste des Pogo Car Crash Control pour évoquer avec lui le dernier album en date du groupe mais aussi leurs brillants clips et l'année à venir...

Pogo Car Crash Control À quel moment commencez-vous à travailler sur un nouvel album ?

Dès qu'un album est sorti, moi je commence à faire des riffs, à composer, si l'album est fini, on a le champ libre pour en faire un autre.



La pochette propose enfin un "car crash", c'était une volonté de votre part ou c'est un hasard ?

Notre tout premier logo, c'était un panneau de signalisation routière avec un "car crash" dessus et c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, on n'a jamais repris l'esthétique automobile par la suite. Simon a eu cette idée de photo, il trouvait que ça allait être rigolo qu'on me renverse et que de l'autre côté de la pochette, ce soit le reste du groupe dans la voiture.



Il y a quoi dans le verre ?

De la bière (rires).



Qui est en tort ?

Je pense que c'est eux, ils me roulent dessus ! C'est interdit de renverser quelqu'un !



Fréquence violence peut faire référence à un média qui semble "old school", t'écoutes beaucoup la radio ?

Ça évoque la radio "Vous écoutez Pogo Car Crash Control sur Fréquence violence" mais en fait, c'est juste le titre d'une chanson qui parle de l'infobésité, le fait qu'on soit saturé d'informations par les panneaux, les messageries, les réseaux sociaux... Ça ne parle pas vraiment de radio. C'est "fréquence" au sens technique, l'album traite de science-fiction donc c'est plus dans ce domaine-là, mais le titre sonne bien et ça fait un peu radio en effet.



Comment on arrive à écrire un titre comme "Passe-moi le bébé" ?

J'ai eu 30 ans et autour de moi, y'a des bébés qui commencent à arriver et je trouve toujours gênant cette scène familiale où on se passe le bébé. Je trouvais ça marrant car ça sous-entend "refile-moi ton fardeau". On se refile un bébé de bras en bras comme si c'était un cadeau alors que tu n'en veux pas forcément, c'est un peu ironique. C'est imagé, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre !



Je suis fan de "Recommence à zéro", vous avez pensé à faire des versions "en anglais" pour conquérir le monde ?

Ça nous aiderait énormément de faire comme Céline Dion ! (Rires) J'en parlais encore avec Simon au téléphone il y a quelques minutes, on aimerait bien faire des concerts dans d'autres pays mais la langue française, c'est compliqué. Même moi, j'écoute pas de punk en espagnol ou de metal en polonais, donc ça nous aiderait de faire des versions anglaises, ça nous permettrait peut-être de faire une carrière internationale mais c'est beaucoup de boulot... Ça reste une idée farfelue. Quand on a commencé le groupe, on a chanté en français sans penser que ça nous fermerait des portes mais c'est notre force, notre originalité.



Vous savez si vous êtes écoutés à l'étranger ?

Globalement, c'est France, Canada, Belgique, Suisse... Que des pays francophones. Il y a toujours des gens qui se perdent et qui tombent sur nous mais c'est clairement la francophonie. On fait deux dates avec The Exploited, ils adorent ce qu'on fait, y'a quelques groupes étrangers avec qui on s'entend bien.



Musicalement, ça peut marcher partout ...

Ça me fait très plaisir que tu dises ça... J'aimerais y croire ! Sans aller jusqu'aux États-Unis, rien que l'Allemagne, ça m'irait très bien !



Pogo Car Crash Control Vous avez fait des doubles clips, d'où est venue cette idée ?

Une chanson, c'est assez court, pour faire une histoire dans un clip, c'est dur, il faut que ce soit raconté rapidement, que le scénario tienne sur un ticket de métro et souvent on n'a pas le temps de mettre toutes les scènes, toutes les séquences auxquelles on pensait. Avec deux chansons qui se suivent, ça permet de faire un petit court-métrage, ça fait 6 minutes de vidéo, ça permet à Pierre et Romain qui ont réalisé les deux double clips de raconter une histoire plus longue. Celui de "Fréquence violence" est en deux parties avec une esthétique pop/années 2000 puis une fracture et un truc qui nous ressemble un peu plus, c'est plus farfelu et décadent. L'autre, celui de Romain, mon frère, l'histoire est plus globale avec les voyages dans le temps.



Vous pourriez faire un clip lambda ou il faudra toujours pousser plus loin dans les idées et/ou la réalisation ?

Ça me fait très plaisir de ce que tu dis parce que je ne savais pas qu'on faisait des clips si hors du commun que ça, quand t'as la tête dedans, t'as pas de recul, t'as pas un regard extérieur...



Y'a des centaines de groupes qui se filment dans un hangar et qui sont contents...

Ah oui, je vois ce genre de clips... On en a un dans un hangar aussi ! (rires) C'est "Conseil" mais il a des effets de montage et les visages sont déformés...



C'est un de vos premiers clips, depuis ça a toujours été cherché plus loin...

Tout le mérite revient en partie à mon frère, que je salue, c'est lui qui a posé cette esthétique présente dans nos clips. Quand Romain n'était pas disponible, on a fait appel à d'autres réalisateurs mais ils se sont inspirés de l'univers posé par Romain. On a commencé le groupe dans les années 2010, c'était l'âge d'or de Youtube, ça a vraiment décollé et c'était indissociable du groupe d'avoir des clips originaux, c'est pour ça qu'on met le paquet.



Ils ont encore de l'importance...

Tu trouves ? J'ai l'impression que c'est plus les réseaux sociaux, l'interaction avec les gens, montrer la vie des groupes...



Je pense que filer un lien de vidéo, c'est pas mal pour se faire une idée du groupe...

C'est toujours une vitrine promo intéressante, c'est comme ça qu'on prend l'exercice, c'est un moyen d'en dire un peu plus sur la mentalité du groupe. Du coup, on fait des clips à la con.



D'autres sont-ils prévus ?

Je crois qu'on en a fini pour la promo de cet album, mais si une idée et l'occasion se présente, peut-être qu'on en refera un.



Il y a deux titres "Bonus" sur l'album, pourquoi les présenter comme des bonus ?

À la base, ils font partie de l'album mais on a décidé de les enregistrer et de les sortir avant Fréquence violence sur un maxi appelé Aluminium, ça nous a permis de passer en studio et d'être présent. On les a mis en bonus parce qu'on trouvait dommage que les gens achètent l'album sans ces deux titres sortis avant.



Ils auraient pu être intégrés à la tracklist sans le signaler...

T'as raison, le problème, c'est qu'on trouvait que le son était assez différent pour ne pas s'intégrer facilement dans le tracklisting, on a préféré les mettre à l'ancienne, à la fin, en bonus track.



Le W-Fenec fête ses 25 ans dans quelques jours...

C'est dingue ! W-Fenec, 25 ans ! Félicitations !



Vous auriez aimé débuter à la fin des années 90' ?

Moi, je suis extrêmement nostalgique, tu me proposes une machine à remonter dans le temps pour aller à n'importe quelle époque, je saute dedans ! Évidemment que j'aurais aimé commencer Pogo Car Crash Control dans les années 90'... Encore faut-il pouvoir y aller en comparant avec aujourd'hui, si j'étais né dans les années 90', je me dirais qu'il faut aller dans les années 80' ou 70'. Avoir une machine à remonter dans le temps et monter le groupe dans les années 90', là, oui, ce serait excessivement excitant ! Dans les années 2010, on avait à peine la vingtaine donc on a pleinement vécu cette décennie, j'ai adoré parce qu'il y avait un truc qui se passait au niveau du garage, c'était amorcé dans les années 2000 mais des artistes comme Ty Segall, Fidlar ou Bass Drum of Death, il y avait beaucoup de noise music aussi, à une époque à Paris, il y avait des concerts tout le temps, plein de groupes garage-punk qui se formaient, on a débuté dans cette ambiance-là, j'ai adoré et pour le coup, elles ont pris fin !



Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 ?

Que ça continue ! Qu'on se porte bien, qu'on fasse des concerts...



Plus de musiciennes sur scène ?

Oui, par exemple ! Plus de femmes en 2023...



Il y a des choses de prévues ?

On a une surprise... On va faire la tournée Warm Up du Hellfest ! Ce sera au printemps sur 15 dates, on aura un tourbus, on est super content ! Ça va être une performance physique, faudra enchaîner 15 dates j'ai déjà commencé à faire du sport ! Je découvre un monde !



Merci, on se verra donc peut-être sur le Warm Up...

On passe pas loin de chez toi, à Lens, on joue au Louvre...

Merci Olivier, merci Virginie Simonnel.

Photos : JC Forestier

