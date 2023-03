Scritch crtch je secrtch critch (voici une belle onomatopée symbolisant le son des interférences quand on cherche une fréquence radio sur un vieux système à molette). Scritch cratch donqucrtch Bienvenue sur Fréquence violence, la fréquence préférée pendant tes vacances ! Bienvenue surtout à l'écoute du nouvel album de Pogo Car Crash Control qui a allumé son autoradio pour aller faire un tour.



Scritch crtch je secrtch critch Radio Courtoisie bonjour, la violence est partout, elle commence avant même d'entendre le son puisqu'on trouve le front du frontman explosé sur un pare-brise, "more women on stage", ok mais more "femme au volant", pas certain hein... Scritch crtch par cecrtch sur Le Mouv, tu bouges dans tous les sens, tu prends des breaks, des relances, du groove et tu headbangues, évidemment sur à peu près tous les titres et un peu plus sur "Tourne pas rond", "Fréquence violence" ou "Tu peux pas gagner" .... Scritch crtch que secrtch une sacrée dose d'NRJ, on y est habitué et on n'est jamais déçu. Même quand ça passe par un amalgame musique métal / chant plutôt rock ("Traitement mémoire") ou punk ("Me parlez pas"). Scritch crtch je secrtch critch Jamais la musique ne vous aura fait autant de bien, vous êtes sur Chérie FM avec les PCCC en mode romantique et leurs "Cristaux liquides". Scritch crtch vous êcrtch cretch toujours sur Fun Radio, on envoie du gros, il faut que ça balance sans se prendre la tête et on fait la fête, accessible et dansant, voilà du "Traitement mémoire" et du "Ville prison", impossible d'y échapper ! Scritch crtch mais acrtch critch Quand il faut déconner et chantonner, une seule station, une seule solution : Rire et Chansons et direct, on envoie un titre sketch "Passe-moi le bébé" sans l'faire tomber ! Scritch crtch et main tecrtch critch Nostalgie, on calme le tempo, on lâche un petit gimmick sur la gratte, on sort une putain de mélodie, on appuie à fond sur les pédales et on "Recommence à zéro", tu transposes les textes en anglais, tu salis un peu plus le son et tu as un bonus track de Nevermind ! Par moment, j'associe, en live comme sur disque, les Pogo Car Crash Control à Nirvana, sur cet opus, c'est là. Et c'est brillant. Scritch crtch il secrtch varitch France Info, il est 5h27, la police de Lésigny cherche toujours un criminel potentiel qui serait caché dans une usine d'aluminium ultramoderne, vous en saurez plus en restant avec nous après le flash.... Scritch crtch et là secrtch çaritch Skyrock Scritch crtch mer decrtch rapitch Oui FM, de sons qui ont du sens, du vrai rock au sens large, une musique libre qui touche et qui provoque des réactions.



Scritch crtch car secrtch critch Autoroute Info donne toujours de bonnes recommandations genre "ne vous endormez pas au volant", "Reste sage" ou "évitez de picoler en conduisant", ils vont pouvoir en ajouter une nouvelle : passez sur Fréquence violence !

Oli