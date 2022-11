L'empreinte souhaitait mettre en avant les Pogo, qui sont issus de notre territoire et que nous suivons depuis le début, notamment via les formations aux groupes FOG. Nous avons voulu créer un événement autour du groupe car il y avait la nécessité d'un retour aux festivités suite à la pandémie. Loïc a monté ce plateau en fonction de l'actualité des groupes et de ses goûts musicaux.

johnnie carwash - pogo fest 2022 Comment avez-vous appris votre sélection ?

Maxime (Jonnie Carwash) : En fait on remplaçait tRuckks sur cette date ! Quand on a vu le line-up, on a halluciné et en plus c'était notre première avec P3C . On avait bien hâte parce qu'on avait fait une résidence avec Lola Frichet comme intervenante avant la tournée de l'album !

Johnny Mafia : On a vu la date tomber dans notre calendrier de date par notre tourneur (3C).

Mss Frnce : Tu connais les montagnes russes ? On a été programmé, on était content. On ne l'a plus été, on l'était moins. On l'a à nouveau été et on était à nouveau content.

Alice (Shewolf) : Un soir où je vais assister à un concert à Paris, je tiens la porte à une fille derrière moi. Son sincère et chaleureux "merci" me fait me retourner dans l'intention de lui retourner un "je t'en prie" à la hauteur. Immédiatement, ses traits me semblent familiers. Je sais qu'elle est spéciale, je sais que je l'ai vue quelque part. Il me faut quelques secondes pour que me reviennent en tête les extraits les plus fous des clips de P3C. "Lola??". Oui, c'est bien elle. J'ai envie de discuter, mais j'ai conscience que ma béatitude muette nous bloque toutes les deux dans le sas d'entrée alors que les concerts vont démarrer. Je passe mon chemin. Quelques morceaux plus tard, je suis prise de regrets. Je fends la foule dans sa direction. Quelques mots sur mon groupe, et je lui tends mon album en lui exprimant toute mon admiration et ma reconnaissance, pour la musicienne qu'elle est et pour l'engagement dont elle fait preuve auprès des artistes féminines. Elle examine attentivement la pochette. "Hé mais c'est vous Shewolf ?!? Mon chanteur vous a vues en concert cet été, il adore, on va organiser un fest autour de Pogo et on voudrait vous inviter." Je suis sans voix. Merci la vie, merci Olivier, merci Lola, merci P3C. Quelques mois plus tard, on reçoit un mail officiel. On nous invite au Pogo Fest, ça va se passer à l'Empreinte, il y aura 5 groupes. Ça va être foufoufou.



Quelle a été votre réaction ?

Mss Frnce : On nous a proposé 150 balles, comment refuser ?!

Alice (Shewolf) : Bonheur absolu. Ce groupe défonce, ce groupe rigole mais ne rigole pas du tout, on ne se connaissait pas encore mais on a senti qu'on vivait sur la même planète. Au delà de me sentir flattée, je me suis sentie comprise, je me suis sentie reconnue par mes pairs, appartenir à une sorte de famille. À part ça, on a fait comme tout le monde, on est allées se la péter sur les réseaux.

Johnny Mafia : On était hyper content de rejouer avec Pogo Car Crash Control, ça faisait hyper longtemps et évidemment avec Johnnie Carwash avec qui on est aussi très potes.



Pogo Car Crash Control : Pogo Fest 2022 Quel groupe vous a marqués pendant le Pogo fest ?

Maxime (Jonnie Carwash) : Et bien Pogo, c'était impressionnant, grosse tartasse !

Johnny Mafia : Pogo Car Crash Control, on n'avait pas vu encore leur dernier set. Ils assurent. Johnnie Carwash comme à chaque fois. Mss Frnce on n'avait jamais vu et on a adoré. Hâte de revoir un concert. Et malheureusement on n'a pas pu voir Shewolf, on s'installait pour jouer. Mais on a eu de bons échos !

Alice (Shewolf) : Tous les groupes déchiraient en live, P3C ont mis le coup de grâce. J'ai beaucoup aimé Johnnie Carwash, pour le côté pop-grunge.

Mss Frnce : Le groupe qui commence par "Johnn..." là.



Un mot pour décrire la soirée ?

Maxime (Jonnie Carwash) : Slam ! On est descendu de scène en slamant ! Inattendu !

Johnny Mafia : Conviviale

Alice (Shewolf) : Liberté. Il y avait vraiment un vent d'amour, de liberté, de sincérité. Ça fait du bien.

Mss Frnce : "Ivre seul"



Si c'était à refaire que rajouteriez-vous à la soirée ?

Mss Frnce : Plus de groupes. Toujours plus de groupes.

Alice (Shewolf) : Une petite dose de sobriété. Je me suis laissée emporter et j'y suis allée un peu trop fort sur l'alcool fort, ce qui ne m'arrive jamais d'habitude. J'ai fini par distribuer notre merch à la volée et lancer des grands débats relous avec des gens qui n'avaient rien demandé. Merci de votre patience les gens. Désolée, je le ferai plus.

Maxime (Jonnie Carwash) : Rien à dire, c'était une pure soirée de folie qui donne envie de danser !

Johnny Mafia : Le groupe tRuckks qui devait jouer et qui n'a pas pu. On était tristoune parce qu'on les aime beaucoup.

Merci aux membres de l'Empreinte (chez vous c'est un peu comme à la maison) et à tous les groupes de la soirée.

JC Forestier