Montcul a revêtu ces plus beaux habits metal début juillet pour une nouvelle édition riche en riffs, pogos et circle pit pour 6660 festivaliers. Le Plane'R Fest a une nouvelle fois servi une programmation osée et exigeante à Colombier Sagnieu, en Isère, à côté de l'aéroport de Lyon.

Plane'R Fest 2026 Psykup On démarra directement sur la grande scène, le Terminal 1, avec les locaux de Goatfather qui ont déroulé leur stoner empreint de heavy. Leur mission d'ouvrir le festival fut réussie. Le Terminal 2 fut inauguré dans la foulée, cette scène plus modeste en taille, a vu les Français Heart Attack défendre leur thrash metal moderne réveillant une fosse qui voulait déjà en découdre.



À peine le temps de finir la première bière que je découvris le metal progressif des Américains de Queensrÿche mené d'une main de maitre qui ont satisfait mes oreilles et mon objectif.



Plane'R Fest 2026 Sierra veins - Ça fait longtemps que j'attendais de découvrir les Toulousains de Psykup sur scène. Leur metal original qu'il nomme "Autruche core" convint la fosse et le public du Terminal 2. 45 minutes d'énergie pure et d'un moment unique en début de soirée, parfait pour la digestion du burger fait par amour par l'armée de bénévoles.



On ne peut pas tout aimer dans un festival et je ne fus pas convaincu par le metalcore des Suédois d'Imminence. Je leur reconnais une maitrise parfaite de leur set et un aspect photogénique, mais je n'ai pas réussi à rentrer dedans. À charge de revanche.



On continua dans le metalcore avec les Français de Revnoir à l'énergie communicative et qui me fit travailler mes cervicales après les trois morceaux à les immortaliser. Comme quoi le metalcore, ça dépend du moment...



La grosse surprise de la journée fut les Allemands de Kanonenfieber. Leur fresque sur la Première Guerre mondiale dans un univers black metal porté par une scénographie importante ne laisse pas de marbre. Dommage que cela soit en allemand m'empêchant de comprendre les subtilités des messages anti-guerre et pouvant tromper le message associé à l'imagerie. Marrant aussi de se retrouver en pleine chaleur estivale sous de la neige carbonique avec son matériel photo dans les crash barrière.



On conclut ce premier jour avec Sierra Veins . Le Plane'R a toujours le don de trouver des projets orignaux pour conclure sur le Terminal 2. La Française en solo avec ces machines offrit un mix de darkwave du plus bel effet arrivant par son énergie et une scénographie minimaliste et suffisante à nous bercer avant de rejoindre Morphée.







Plane'R Fest 2026 Imparfait Après une nuit tropicale au camping, on a pu profiter du site entre midi et deux pour se restaurer et profiter d'un D.J. survolté avant le début des concerts en début d'après-midi.

On démarra ce deuxième jour avec un projet cher à mon cœur : 111. Les Lyonnais ont déroulé un power rock à l'énergie communicative entrainant les premiers circle pits et pogos de la journée. Même un wall of love en fin de concert permis de comprendre la puissance de ce projet unique devant un public metal.



Plane'R Fest 2026 Shaârgjot Le metalcore fut à nouveau à l'honneur en ce début de journée avec les locaux de After The Outbreak qui ont offert un beau moment sur le Terminal 1. On retourna ensuite sur le Terminal 2 pour le metal d'Imparfait. Je les avais découverts dans un petit festival pendant le COVID et ce fut un plaisir de voir ce projet prenant encore plus de maturité sur scène.



Smash Into Pieces prit le contrôle du Terminal 1 pour un moment rock très prenant et bien mené. Un plaisir que la fosse partagea allégrement. On traversa ensuite la manche avec Calva Louise et son rock anglais qui me convint que légèrement. Toujours en Europe, on visita le metal finlandais d'Insomnium qui marqua sans contexte cette fin d'après-midi.



J'ai recroisé la route du duo Knuckle Head qui pour l'apérooo, nous déroula un set de blues rock parfaitement bien mené comme à leur habitude. La tête d'affiche du début de soirée fut Wind Rose, les Italiens confirment leur place de référence du power metal et le public en feu n'a pu qu'acquiescer. On a attendu le fameux "Diggy diggy hole" qui réveilla tout le site et les nombreuses pioches gonflables présentes dans le public.



The Browing était attendu par beaucoup en cette fin de soirée. Leur mélange d'électro et de deathcore ne m'a personnellement pas convaincu. On ne mélange pas les choux et les carottes !



La conclusion de cette édition du Plane'R Fest revint aux Parisiens de Shaârghot et on fut transporté visuellement et musicalement dans leur metal industriel. Un moment hors du temps et qui nous fit rentrer nostalgique de ces deux jours dans Montcul...

Encore une belle édition du Plane'R fest porté par Les Sonorités de Montcul, Médiatone et Baam productions à Montcul. Une programmation qui offre toujours de la découverte et des moments cultes pour les fans de metal, mais aussi pour ceux qui découvrent cet univers.