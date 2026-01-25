Montcul, nous revoilà ! Le mois de juillet débutait à peine que nous avions à nouveau rendez-vous à Colombier-Saugnieu, à côté de Lyon, pour le fameux Plane'R Fest. Une nouvelle édition avec une belle programmation pour ce premier festival de l'été pour moi. J'étais impatient de me replonger dans l'ambiance unique de la scène metal...

Plane'R Fest 2025 Loudblast Une fois le bracelet en place avec le pass photo, il fut temps de voir Vertex sur scène. Le groupe lyonnais et local de metal/mathcore qui ouvrit parfaitement le festival sur la scène Terminal 1, la mainstage. Une référence à l'aéroport, notre voisin du week-end. Deuxième fois en moins d'un mois que je croise la route du groupe avant une troisième fois en août sans le faire exprès. Assurément un projet à découvrir pour leur maitrise et leur énergie sur scène.On enchaina sur Pogo Car Crash Control avant le repas. La référence du punk français qu'on ne présente plus a déroulé un set énergique et efficace dont eux seuls ont le secret. Surpris de les voir jouer si tôt, on apprit pendant leur set que le groupe partait aux Eurockéennes de Belfort dès leur concert fini pour enchainer un deuxième set à 1 heure du matin après nous avoir ravi à 19 heure. Le groupe a organisé cette performance en ayant une équipe technique aux Eurocks pour être prêt à monter sur scène après avoir fait plus de 3 heures de route depuis Montcul. Amusant aussi car ils sont partis remplacer Ultra Vomit, excusés pour raisons de santé, ils étaient aussi prévus ici...



Plane'R Fest 2025 Sun Le début de soirée continua sur sa lancée avec Loudblast, les Français ont déroulé sur le Terminal 2 leur death metal ultra efficace qui déclencha la furie dans la fosse. Les festivals, ce sont aussi des surprises et de belles découvertes, Sun fut la surprise du jour sur le Terminal 2. Elle présenta un nouveau style baptisé "brutal pop" entouré de son bassiste et batteur. Un OVNI qui a bien sa place dans un festival metal et qui est très photogénique. On continua avec While She Sleeps, les Britanniques ont traversé le Channel avec un metalcore ultra efficace et bien mené, mais contraignant en photo car nous n'avions pas accès au pit en raison d'un petit peu de pyrotechnie.Retour au terminal 2 avec les Parisiens de Vestige qui ont déroulé un beau metal moderne. Je n'ai pas particulièrement accroché, mais il faut reconnaître la maîtrise de leur style. Beyond the Black prit le contrôle du Terminal 1. Ils sont venus d'Allemagne avec un metal symphonique de référence dont l'énergie était très communicatrice. J'avais vu Eihwar en salle pour leur fameuse Nuit des Sorcières et ce fut un plaisir de retrouver le duo folk pagan qui rentra en symbiose avec Montcul. Un public conquis et engagé, tellement l'énergie dégagé était intense, pour un moment unique et beau qui a permis de conclure cette première journée de la plus belle des manières.





Après une matinée au camping à se remettre des émotions de la veille avec des voisins charmants, il fut temps, après un interlude par un DJ local talentueux, de retrouver l'avalanche de metal prometteuse. On débuta la journée avec Perseide, le groupe ultra local de l'étape vu qu'ils sont basés dans une commune voisine du festival. Ils ont déroulé un metal alternatif fébrile mais parfait en ce début de journée estivale. Surprise ensuite sur le Terminal 1 avec les gagnants du tremplin du festival : Amon Sethis. Les Grenoblois, qui évoquent la 7ème dynastie Égyptienne dans leur metal, ont aussi offert un moment original et bien maitrisé en ce début de journée. Un projet a voir assurément pour les amateurs d'histoire antique. Mon objectif les attendait de pied ferme, les Grenoblois de Eight Sins ont offert un thrash metal réveillant tout le festival en milieu d'après-midi avec une fosse chaude bouillante. Une revanche à prendre en photos, ayant laissé mon pouce gauche dans un de leur pogo il y a quelques années... À l'heure de l'apéro, Future Palace a débarqué d'Allemagne avec son post-hardcore pour le plaisir d'une fosse de plus en plus dense. Amateur de stoner, j'attendais avec impatience Planet Of Zeus. Les Grecs n'ont pas faibli et ont offert leur heavy stoner qui me fit faire mes meilleurs headbang du week-end.



Plane'R Fest 2025 PCCC Je fis une pause repas pour Feuerschwanz qui remplaça Ultra Vomit au pied levé. Je les ai écoutés attentivement en dégustant un burger préparé par des bénévoles passionnées. Leur folk metal mis en valeur par une belle scénographie était parfait pour ce moment personnel. Ils sont rares en France, le plaisir fut double. Je repris les hostilités avec Locomuerte qui me laissa sans voix. Les Parisiens et leur punk en espagnol ont mis l'ensemble des festivaliers d'accord. Le quatuor porta à ébullition le public et intégra le Top 3 de mon festival. La soirée continua avec Gloryhammer. La référence britannique du power metal fit honneur à sa réputation et assura un show bouillant à la tombée de la nuit. Avant de conclure le festival, je fus ravi de retrouver du thrash metal avec les Espagnols de Angelus Apatrida pour lesquels la frustration de ne pas pouvoir pogoter en raison du matériel fut dure à gérer. Il fut temps de conclure cette belle édition. Rien de tel que Pertubator pour cela. Il a déroulé un set de son metal électronique réputé qui nous transporta pour dire en revoir à Montcul.

Encore une belle édition du Plane'R Fest qui nous ravi par sa programmation éclectique et relevé. Nous étions 6510 metalheads à passer un week-end sous le signe de la musique qu'on aime. Merci aux Sonorités de Montcul, Médiatone et tous les bénévoles pour leur travail et accueil. Encore une fois, Montcul en a pris plein les oreilles !



Photos : Oofzos