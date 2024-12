Début juillet à proximité de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, nous nous sommes réunis pour célébrer la musique que nous aimons. Le Plane'R Fests'est tenu dans le lieudit de Montcul pour la 9° fois sur la commune de Colombier Sagnieu en Isère. Ce lieu-dit semblait prédestiner à accueillir une horde de 5500 festivaliers amateurs de Hard Rock, Metal et musique extrême. Le festival dans son esthétique et son organisation reflète sa proximité avec l'aéroport puisque nous nous baladâmes du Terminal 1 au Terminal 2 en observant régulièrement les décollages de nos voisins. Bref, sur deux jours, Montcul en a pris plein les oreilles.

Igorrr Vendredi 5 juillet

Dès le premier jour débuta une série de concert de haute voltige. On démarra sur la scène Terminal 2 avec le groupe local et lyonnais qui monte Drive North. Ils ont planté le décor avec leur HardCore efficace. Quelques minutes pour glisser vers le Terminal 1 afin de découvrir la performance de Black Rain. Pas très amateur de Glam Metal, je fus tout de même transporter par la maitrise du style et l'énergie sur scène.



J'en avais grandement entendu parler et je fus joie de me plonger dans le Post HardCore de Point Mort. Ce fut l'une des révélations du week-end à l'heure de l'apéro qui mit d'accord la fosse en quelques secondes. Le temps de reprendre nos esprits pour Beast In Black qui ouvra la page Heavy Metal du festival qui fut bien présente ce week-end. Tous les codes du style sont là pour ce groupe à l'énergie communicante. Retour en suite au Terminal 2 pour Tribute To Thrash qui porte bien son nom et déroula un set de haute volée au coucher du soleil.



Eluveitie Les légendaires Igorrr ont fait vibrer le Terminal 1 en début de soirée. Fidèle à leur style unique dans la musique et sur scène porté par un show lumière de circonstance rendant le passage dans le pit photo très compliquée. La soirée hippique continua avec Black Bomb A qui nous accorda un set rapide mais intense au milieu d'une grosse tournée.



Y'a des groupes dont vous connaissez l'importance dans l'histoire de leur style, je voulais découvrir Hatebreed en live depuis bien longtemps et je ne fus pas déçu par les fondateurs du Metalcore. Une note spéciale à la ball of death qui se balada longuement dans la fosse et rebondit même sur la régie. La fin de la première journée se fit avec Mars Red Sky qui nous proposa son stoner parfait pour redescendre des émotions de la journée avant de dormir. Les Bordelais n'ont pas manqué de défendre leur nouvel opus avec une exécution placide mais efficace.



Rise of the northstar Samedi 6 juillet

Le réveil fut à l'image de notre été, ciel gris et menace de pluies et d'orages toute la journée. On sentait l'inquiétude des organisateurs à l'approche de cet événement climatique. Le début de journée se passa avec une température clémente pour accueillir le Post Metal de Baku sur le Terminal 2 au set maitrisé et entrainant. Les Lyonnais de Animalize enchainèrent avec leur Heavy toujours aussi efficace. Suivant ce groupe depuis longtemps, ce fut un plaisir de les voir occuper et maitriser le Terminal 1.



L'orage gronda sur Montcul, n'étant pas équipé pour la pluie (chose résolu depuis), je dû me résoudre à louper Hanabie et Smash Hit Combo qui à l'écho que j'ai eu ont fait sensation.



Baku Il fut temps de ressortir de la tente pour Ahsen au Terminal 1 avec une énergie débordante pour ce groupe récent de Modern Metal. Ils laissèrent la place à Ko Ko Mo l'ovni du festival. Un plaisir de mélomane que de changer d'esthétique avec ce duo de blues rock bien prenant.



Etrange et belle découverte que Villagers of Ionnina City qui nous proposa un folk métal grec du plus beau effet avec la sortie d'une cornemuse et d'une clarinette. On continua avec le folk métal d'Eluveitie très bien fait et plaisant même si ce n'est pas ma tasse de thé.



Horskh Je m'attendais à une épreuve photographique avec le groupe lyonnais de Post Black Metal Céleste. Je ne fus pas déçu avec une ambiance sombre sur scène mais qui s'accorde parfaitement avec la musique hors norme de nos locaux.



Le set japonisant et fou de Rise of the Northstar dont la réputation n'est plus à faire nous transporta. Il semblerait que le château fort en boue construit dans la fosse ne résista pas longtemps malgré une horde de metalhead en gardiens.



Le festival ne pouvait pas mieux se clôturer avec la sensation de besançon Horskh. Ils ont confirmé qu'il maitrisait parfaitement le Metal Industriel pour nos derniers headbang du week-end.

Ce fut encore un plaisir de se rendre à Montcul pour un festival riche en musique et en moment humain à l'organisation plus que parfaite. Merci à Médiatone et les sonorités de Montcul pour l'invitation. La programmation exigeante cette année nous fait saliver pour la prochaine et dixième édition d'ores et déjà programmée aux 4 et 5 juillet 2025.