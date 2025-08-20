L'association entre l'irlandais Pete Dempsey et le Polonais Maciek Pasinski nous offre un projet novateur, riche, et abouti. On découvre un mélange de death progressif, de black et d'indus, et on peut dire que c'est parfaitement réussi. De la noirceur, de la profondeur, et des riffs totalement hypnotisant nous emportent dans l'univers du groupe.



Les 55 minutes de l'album naviguent entre un metal lourd et dur et une ambiance plus atmosphérique. On attaque avec des growls bien profonds et maîtrisés s'harmonisant parfaitement avec les coups de blasts saisissants et des riffs complexes. Pour les amateurs du genre, on retrouve le black de Panzerfaust saupoudré d'une touche d'indus millimétrée sublimant le mélodique death qui reste la ligne de cœur de cette album. On ne peut passer à côté de ce projet qui casse les lignes et ouvre des portes. Une écoute ne vous suffira pas pour apprécier et incorporer pleinement le travail foisonnant du duo de Pincer consortium. On sent que la noirceur et l'agression de leur musique reflètent une forme de libération cathartique. On parle de notre part sombre, de l'obscurité et de l'agressivité tapies dans notre subconscient. La musique appuie tellement le thème qu'elle se suffit à elle même pour nous offrir le voyage promis.



Au final, Geminus schism est un album à ne pas louper, une belle réussite qui nous transporte du début à la fin grâce à une maîtrise parfaite des changements de rythmes et des différents équilibres proposés tout au long de l'album, entre le death, le black et l'indus.

Nolive

Publié dans le Mag #64