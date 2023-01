Âmes sensibles s'abstenir. Pilori, c'est une forme d'urgence grind-punk mêlée à un son black-metal et à la puissance du hardcore, bref, ça défonce.



Noire, glauque et expéditive, la musique du combo ne fait pas franchement dans la dentelle (encore que l'ultime "... Et le déluge", plus doom, laisse entrevoir un goût certain pour des éléments plus clairs), il faut donc s'accrocher avant de se lancer dans l'écoute de l'album. Le titre est une première alerte, Quand bien même l'enfer et le déluge s'abattraient sur nous, il ne donne que peu de place à l'espoir, tout comme l'artwork, très réussi, qui présente une forme de tsunami acéré faisant passer la vague d'Hokusai pour un spot de hipster apprenti-surfer. Passés ces avertissements, on fait face à une déferlante de riffs qui s'abattent sous notre crâne, occupant tout l'espace sensoriel pour nous isoler du monde et nous matraquer jusqu'à l'épuisement. Les Rouennais apprécient les instruments de torture et se servent de leurs instruments, de leurs mots (en français et écrits dans le digipak car peu audibles vu le niveau de growl) et de leur son (capté par Bertrand Lebourgeois, mixé par Cyrille Gachet qui s'est aussi occupé de Year Of No Light, Yarotz, Fange ou Verdun et masterisé par Brad Boatright, (guitariste de From Ashes Rise) qui a un très long CV où apparaissent Kylesa, LLNN, Bossk, Torche... une équipe qui était déjà à l'œuvre pour leur sortie précédente, À nos morts).



Plus qu'un simple poteau sur lequel tu te fais afficher, Pilori est un rouleau compresseur qui fait vraiment très mal par là où il passe mais derrière cette brutalité, on peut trouver quelques déflagrations lumineuses (j'aime beaucoup cette phrase : « D'influenceur à équarrisseur, il n'y a qu'un seul clic, ou un pouce en l'air comme dans les jeux du cirque. »... Quand bien même l'histoire n'a pas validé cette idée du "pouce" pour décider du sort du gladiateur), quelques respirations pour un métal plus aérien mais tout aussi saturé. De quoi pouvoir se soigner quelque peu l'âme avant de se remettre la tête dans la bête.

Oli