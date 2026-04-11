Përl n'a plus grand-chose à prouver tant leur talent a déjà largement été démontré avec leurs premiers albums, le quatuor (oui, ils sont désormais quatre) peut donc bien faire ce qu'il veut et oser encore davantage. Monter encore plus haut et défier la peur du vide, c'est en partie ce que propose cette Architecture du vertige.



Aller plus loin dans les mélodies douces, aller plus fort dans le growl, s'essayer au slam, le deuxième titre est à peine débuté qu'Aline a déjà poussé les curseurs au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Tous ceux qui chantent diront que la voix est un instrument qui se travaillent, mais combien la travaillent réellement ? À des qualités exceptionnelles, il faut forcément ajouter un sacré boulot pour tenir un tel résultat sur une telle distance. On a beau savoir qu'elle est capable des lignes les plus pures comme les plus dures, il y a de quoi être bluffé par un tel spectre. Et les mots choisis touchent également, l'écriture est aussi poétique que délicate. Et si tu penses que j'en fais un peu trop, va donc écouter "Fjara" que le groupe présente comme une "cover" de Sólstafir alors que ce n'est pas une simple reprise, c'est une réécriture du titre puisqu'il est ici traduit en français et agrémenté d'une partie cuivrée, un délicieux saxophone, qui lui donne une toute autre envergure, l'interprétation qu'en fait Përl est simplement bien meilleure que la version originale. Oui, c'est extrêmement rare mais parfois, une "cover" est plus réussie que son modèle. Autre preuve, s'il en fallait, de la maîtrise des Parisiens, l'intégration d'un renfort de choix en la personne de Sam de Point Mort qui apporte ses chants à "Land's end", elle aussi très à l'aise dans les hurlements ténébreux comme dans les mélodies pures, elle complète avec un timbre différent un paysage vocal ébouriffant, tant, quand ils s'entremêlent, les deux chants semblent toujours avoir été l'un aux côtés de l'autre. Et même en intégrant des invités ou des compositions qui ne sont pas les leurs, Architecture du vertige garde une homogénéité qui en fait un tout quasi insécable, car il faut l'écouter dans son entier pour appréhender toutes les intentions du groupe.



Impeccable du début à la fin, on peut plonger de n'importe quelle hauteur avec ce nouvel album de Përl qui nous emmène dans un monde où la précision et l'efficacité rencontrent la beauté et l'admiration d'une construction infinie, vertigineusement agréable, même quand elle est violente.

Oli

Publié dans le Mag #68