On me demande souvent quel est mon album préféré de tous les temps. Non seulement je déteste ce concept de "goat" si chers à certains journalistes/influenceurs pour remplir leurs pages/posts, mais je n'ai surtout aucune réponse absolue. Pour jouer le jeu, je me contente généralement de citer, selon la personne en face de moi, un disque majeur de mon adolescence. Pour illustrer la rubrique des albums oubliés de ce numéro, j'ai voulu faire honneur à l'un d'entre eux, et mon choix s'est porté naturellement sur une œuvre qui m'a marqué à l'époque et qui m'accompagne encore aujourd'hui : The great southern trendkill de Pantera. D'ailleurs, s'il ne fallait en retenir qu'un de ce groupe texan légendaire, ce serait assurément celui-là. En mai 1996, à la sortie de The great southern trendkill, je n'ai pas encore tout à fait 15 ans. Fasciné par la découverte fortuite de Far beyond driven sur les bancs du collège quelques années plus tôt, je harcèle littéralement ma mère pour qu'elle m'achète "le nouvel album de Pantera". Je me revois encore filer dans ma chambre pour glisser le précieux sésame dans le lecteur CD offert par mon oncle quelques mois auparavant. Dès les premières secondes, je sursaute brutalement... le titre éponyme démarre pied au plancher par l'un des hurlements les plus terrifiants de l'histoire du metal, propulsé par un blast démoniaque. À cet instant précis, je sais que je m'apprête à vivre une expérience musicale magique et inoubliable.



Mais avant de plonger plus en détail dans le disque, un retour en arrière s'impose. 1996 est une année charnière pour le rock et le metal, le mouvement grunge s'essouffle (Soundgarden livre alors son dernier album avant sa séparation l'année suivante), tandis qu'une nouvelle vague un peu fourre-tout, le néo-metal, commence à cartonner. C'est aussi une période de séismes majeurs, à l'image du départ de Max Cavalera de Sepultura juste après la sortie du cultissime Roots. C'est enfin l'année de la création d'un festival devenu mythique auquel Pantera participera : le Ozzfest. Au milieu de ce paysage en mutation, la formation des frères Abbott, qui elle aussi bat de l'aile, refuse de céder aux modes et choisit une direction artistique radicale pour son huitième opus. Car, en effet, à cette époque, Pantera est au bord de l'implosion. Depuis la tournée de Far beyond driven, la polytoxicomanie de Phil Anselmo empoisonne l'ambiance. Pour anesthésier d'intolérables douleurs au dos, le frontman plonge dans l'héroïne et l'alcool. Il frôlera d'ailleurs la mort après une overdose au tout début de la tournée de ce nouvel album. De plus, le lancement de son projet parallèle, Down, a quelque peu retardé la conception de cet opus. La tension est telle qu'Anselmo refuse de rejoindre le reste du groupe au Texas pendant les sessions d'enregistrement. C'est depuis la Louisiane, dans le Nothing Studios de Trent Reznor à La Nouvelle-Orléans, qu'il posera ses voix à distance, au rythme de la réception des bandes magnétiques.



Alors que cet éloignement géographique aurait pu légitimement nuire à l'album, au-delà même du retard, The great southern trendkill va au contraire bénéficier d'une force et d'une cohésion musicale inédite jamais vécue au sein de cette formation. La rage et la violence brute déjà bien connue de Pantera va se décupler, tout en faisant ressortir comme jamais son côté sombre et poisseux, ainsi que cette frustration conflictuelle qui le ronge de l'intérieur. Le quatuor va bénéficier d'ailleurs d'une production jamais égalée jusqu'ici par Terry Date, artisan du son de Pantera depuis Cowboys from hell (1990), qui offre enfin à leur musique la profondeur qui lui manquait jusqu'alors. Le son gagne en densité, mettant à l'honneur des instruments aux contrastes et à la variété sublimés. C'était, selon moi, ce qui a toujours manqué au groupe. Au cœur de ce chaos, le disque met en musique l'autodestruction de Phil Anselmo. Sa performance vocale en devient l'une des signatures majeures. Sa voix, tour à tour gémissante, brisée, habitée de soupirs ou hurlante comme une bête à l'agonie, est saisissante de douleur. Derrière lui, la section instrumentale prouve que Pantera est alors au sommet de son art. Cette agressivité viscérale s'infiltre partout comme un venin, et pas seulement dès le premier morceau. L'étouffant "Suicide note, Pt. 2" où s'invite la voix stridente et totalement dérangée de Seth Putnam (chanteur du groupe de grindcore Anal Cunt) fait partie des grands moments sur ce point-là. C'est d'ailleurs le seul invité du disque, un privilège rare chez Pantera (seul Kerry King aura droit à cet honneur plus tard sur Reinventing the steel). De son côté, Dimebag Darrell se surpasse en distillant des riffs massifs devenus cultes ("War nerve", "Drag the waters" "Living through me") et en signant des prouesses techniques ahurissantes, à l'image du légendaire solo de "Floods".



Mais chez les Texans, la brutalité sait aussi se faire plus rampante et insidieuse lorsque le tempo ralentit. La lourdeur prend alors le dessus, à l'instar du lancinant et magnifique "10's", ou bien sûr du mythique et monumental "Floods". Ce morceau fleuve est tellement à part qu'il est devenu le titre le plus emblématique du disque, si ce n'est de toute leur discographie. À sa sortie, un célèbre journaliste américain en avait parlé comme le "Bohemian rhapsody de Pantera", c'est dire à quel point il a marqué les esprits. Pour moi, c'est de loin leur composition la plus aboutie, un chef-d'œuvre progressif où Dimebag et Rex se surpassent lors d'un solo à donner des frissons, comme je le disais un plus haut. Phil Anselmo n'est pas en reste, déployant sur ce titre toute l'étendue de sa tessiture vocale. Quand tous les éléments s'alignent ainsi, le résultat est forcément exceptionnel. Et pour ceux qui en douteraient, Pantera ne renie jamais son groove dévastateur sur The great southern trendkill. Vinnie Paul continue de nous éblouir derrière ses fûts, notamment sur la somptueuse introduction rythmique de "13 steps to nowhere". De mon côté, j'ai un faible particulier pour la puissance de "War nerve", un morceau extatique comme je les aime. Il n'est d'ailleurs pas surprenant que mon titre préféré sur leur ultime album, Reinventing the steel (qui m'a déçu, au regard de son prédécesseur), soit "Yesterday don't mean shit", tant il reprend allègrement cette recette d'antan.



Par sa genèse, sa violence, sa sonorité et son style, The great southern trendkill est définitivement un album unique et à part pour toutes les raisons évoquées ici (il y en a surement d'autres), et les fans partagent sans doute le regret éternel de ne pas avoir connu de véritable suite crédible à ce chef-d'œuvre. La sortie de leur album final en 2000, puis la séparation officielle de Pantera en 2003 après que les frères Abbott aient acté qu'Anselmo ne reviendrait pas, ont balayé toutes les attentes. L'horreur frappe ensuite le 8 décembre 2004 lorsque Dimebag Darrell est sauvagement assassiné sur scène à Columbus (Ohio) sous les yeux de son frère Vinnie Paul, alors qu'ils tournaient avec leur nouveau projet, Damageplan. Un traumatisme absolu qui enterra définitivement tout espoir de reformation de l'un des plus grands groupes de metal de l'histoire. Vingt ans après leur séparation, en 2023, Phil Anselmo et Rex Brown choisissent de faire revivre le nom de Pantera afin de rendre hommage aux frères Abbott (Vinnie Paul s'étant éteint en 2018). Pour cette tournée, ils se sont entourés de deux de leurs plus proches amis, Zakk Wylde (Ozzy Osbourne, Black Label Society) et Charlie Benante (Anthrax, SOD). Comeback tardif ? Qu'importe, car si les hommes s'envolent, ces chansons qui ont 30 ans cette année, elles, restent éternelles.

Ted

Publié dans le Mag #71