Rockin' with the best Always southern California Circles Panic attack On the radio Fly away Listening for the silence Dreaming Domino Soundboy killa Home

Tiens, le train des années 90 rentre en gare, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et puis c'est marrant, y'a toujours le wagon fusion. Et il y a qui dedans ? Ah ben dans celui-ci on y retrouve encore Shootyz Groove, Sugar Ray ou Dub War. Mais qui voilà dans le fond ! Ils sont toujours là ! P.O.D. ! Plus de 25 ans de carrière et voici leur 10ème album. Et toujours la même recette, un peu de funk, de nu-metal, avec quelques phrasés hip-hop, ragga ou rock. Bref, le wagon résonne de ce mélange des genres qui a explosé à la fin du dernier millénaire, quand les murs de chaque chapelle musicale s'écroulaient pour mieux varier les plaisirs. Et presque 30 ans plus tard, ça donne quoi ? Pour les nostalgiques, c'est reprendre le train pour une plongée dans les souvenirs. Pour la génération millenium, c'est écouter le son d'antan, celui dont parle le tonton hardos aux repas de famille. Et Circles dans tout ça ? Ah ben il a sa place réservée dans le wagon. Un gros mélange des styles avec des bonnes surprises quand la guitare sature, et des beaucoup moins bonnes quand ça la joue ballade hip-pop. Alors, tu peux rester sur le quai mais tu peux aussi monter voir.

Eric