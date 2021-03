Rares sont les premiers albums aussi exceptionnels que celui d'Ovtrenoir, il nous fallait donc en savoir un peu plus sur ce nouveau poids lourd du post-hardcore et c'est à Julien, le batteur, qu'on a demandé de faire des choix ô combien difficiles.

V ou U ?

V pour une question graphique !



Post-Hardcore ou Post-Metal ?

Je n'arrive pas vraiment à faire la distinction ! Y'a beaucoup trop d'appellations avec le mot post ! Donc je vais dire les deux...



Throane ou Sembler Deah ?

Throane, mais je ne suis pas objectif ! J'adore le travail et la vision artistique de Dehn Sora, et l'accompagner dans Throane est pour moi une vraie fierté.



Soulages ou Malevitch ?

Soulages, la lumière qui se dégage de la noirceur dans son œuvre me touche plus que les toiles de Malevitch.



Louis Ferdinand Céline ou Bret Easton Ellis ?

Bret Easton Ellis, je n'ai jamais lu Céline et American psycho m'a vraiment marqué en son temps.



Saturation ou distorsion ?

Saturation, j'aime la violence et la hargne qui s'en dégage.



"Wires" ou " Kept Afloat " ?

Dur de choisir mais je dirais "Wires" pour le côté autoroute et violence brute, c'est un vrai défouloir.



Neurosis ou Cult of Luna ?

Là encore, très dur de choisir, mais je dirais Cult of Luna, je suis absolument fan du jeu de batterie et de la créativité de Thomas Hedlund.



A Storm of Light ou AmenRa ?

AmenRa, leur musique me touche viscéralement.



Photographie ou graphisme ?

Photographie, j'ai toujours trouvé magique et presque irréel le fait de figer une image dans le temps.



Francis Caste ou Steve Albini ?

Steve Albini est un producteur incroyable, mais je vais dire Francis Caste, j'ai fait pas mal de prod avec lui, c'est l'un des meilleurs dans son domaine, il arrive vraiment à capter très rapidement l'univers musical d'un groupe et à le servir au mieux et en plus c'est toujours hyper agréable et confort de travailler avec lui.



Point Éphémère ou GlazArt ?

Point Éphémère, la salle sonne vraiment mieux que ce soit en temps que spectateur ou musicien.



Roadburn ou HellFest ?

Roadburn pour la programmation toujours ultra pointue, mais j'aime aussi le côté bon enfant du HellFest.



Projection de film ou créations animées en direct ?

Les deux sont tellement différents... mais je vais dire projection de film, j'adore le cinéma et je n'ai vraiment pas assez de temps pour voir tout ce que je voudrais, ce qui est hyper frustrant.



Bandcamp ou Spotify ?

En tant que musicien je vais dire Bandcamp, beaucoup plus "équitable" quant à la rémunération.



Facebook ou Instagram ?

Je préfère le format d'Instagram.



Noir Désir ou Bérurier Noir ?

Je me suis très peu penché sur Bérurier Noir, Noir Désir a été pour moi le plus grand groupe de rock français, que ce soit pour la musique ou les textes. Pour ma part aucun autre groupe en France n'a encore réussi à les égaler.



Orange is the new Black ou Black Mirror ?

Black Mirror, cette série réussit à me mettre dans le mal pratiquement à chaque épisode.



Men in Black ou Black Swan ?

Black Swan, il se dégage quelque chose de très spécial de ce film, j'y ai repensé longtemps après l'avoir vu.



Couvre-Feu ou Confinement ?

Très difficile, on est dans une période de flou total... quelle solution est la bonne ? Chacun a son avis et son mot à dire là-dessus et je dois avouer que je ne sais vraiment pas quelles sont les bonnes décisions à prendre...

Merci à Julien et à Ovtrenoir, merci également à Elodie de l'Agence Singularités.

Photo : David Fitt

Oli