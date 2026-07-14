Mistaken Sons Of Alabama a délivré quelques productions stoner dans les années 2010. Une fois arrivée la fin de ce combo, Ol est devenu guitariste chez Sizer, band davantage industriel. Pour ne pas oublier ses premières amours, il a monté un projet où il fait tout, et tout seul : ōMESS. Laissant voguer ses idées, il aboutit à un ensemble que je qualifierais de "post-doom" : les atmosphères sont soignées, c'est assez lent et lourd, mais on alterne avec des moments plus violents, le son gras lorgne sur le stoner, mais donne parfois un aspect métallique, alors que la voix est clairement rauque. C'est un bel amalgame de plein de choses qu'on connaît et qu'on apprécie, mais qu'on n'entend pas toujours sur le même album. Bien que ce soit un projet intégralement solo, on ressent la chaleur et une vraie dynamique "de groupe", les instruments faisant chacun leur part, la batterie est particulièrement pertinente, difficile d'imaginer qu'un seul homme est derrière l'ensemble. Maintenant, il va falloir trouver des potes pour pouvoir jouer tout ça en live, avec un terrain aussi bien préparé, ça doit être possible...

Oli

Publié dans le Mag #70