Ohhms délivre toujours des productions plus qu'honnêtes. Les Anglais excellent dans leur registre stoner-doom limite prog, mais certains de leurs choix me laissent perplexe. Fallait-il étendre au maximum "Subjects" (plus long que les 3 autres pistes réunies) alors que le morceau explore plusieurs directions avec d'énormes breaks calmes qui séparent les moments de saturations ? Le groupe avait les moyens de faire trois plages différentes mais a préféré l'élongation (aïe), et avoir à réentendre certains hurlements ou quelques chœurs à l'arrière-plan, alors qu'ils n'apportent pas grand-chose, est plutôt dérangeant. Par contre, quand le combo laisse divaguer les guitares et les rythmes avec de petites mélodies un poil agressives ("Shambles" !) ou milite pour l'abandon des armes ("Firearms") en insistant avec un très bon riffing et une introduction punk, rien à redire ! Pour "Calves", je reste un peu sur ma faim car les parties claires sont sublimes alors que celles qui jouent plus sur la lourdeur sonnent un peu trop facile avec un chant vénèr pas toujours au niveau du reste. Ce nouvel album d'Ohhms laisse donc un goût amer puisque s'il est bon, on se dit qu'on n'était qu'à quelques détails d'un truc encore mieux !

Oli