On en est déjà au cinquième album pour Of Mice & Men qui a encore connu quelques péripéties avec le nouveau départ de son chanteur fondateur Austin Carlile, c'est donc seul que Aaron Pauley (arrivé en 2012 comme bassiste et deuxième chanteur) assure les chants de ce Defy qui vaut le détour. Oui, c'est plutôt un bon album de metalcore qui lorgne allégrement sur le métal alternatif. Il mixe assez bien les parties lourdes et claires, fait sonner les mélodies comme les guitares, envoie du gros riff et gère bien les atmosphères plus délicates, artistiquement, c'est une réussite. Le groupe est tellement à l'aise dans ce qu'il propose qu'il ose reprendre "Money" de Pink Floyd, pas le morceau le plus évident (The Flaming Lips ou Velvet Revolver s'y sont essayés) car facilement identifiable, ils ont gardé la monstrueuse ligne de basse et un chant clair, plus nerveux et avec des guitares aiguisées, la cover fonctionne assez bien. L'autre grosse bonne idée, c'est le travail sur le digipak avec un artwork lumineux, scintillant et un booklet qui joue sur les transparences, la grande classe. Of Mice & Men n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il était à l'origine mais c'est peut-être pas plus mal...

