Gio avec le micro ou Math avec les baguettes, c'est une moitié d'Oddism qui répond à mes questions après un deuxième concert dévastateur en quelques semaines. L'occasion de revenir avec eux sur cette énorme année 2024 où tout semble leur réussir...

Oddism 2024, c'est l'année Oddism ? Ou alors les premiers gros concerts de vos débuts il y a presque 10 ans sont aussi importants pour vous ?

Gio : L'année, je dirais pas forcément ça... mais il est vrai qu'on nous a proposé de belles choses pour 2024, et c'est pas fini... Les premiers concerts ont été aussi importants, c'est ce qui nous a permis de nous découvrir ensemble, mais aussi de nous faire les dents... Du coup, je pense qu'on est prêts à faire de plus grosses scènes et pouvoir assurer avec plus de sérénité.

Math : Franchement, je garde des supers souvenirs de toutes sortes de concerts : des plus petits rades au fond de la République Tchèque aux grosses scènes de festivals. Je pars toujours du principe qu'on est là pour partager le moment avec qui le voudra et que l'expérience sera toujours quelque chose. Donc j'ai bien envie de continuer à croquer cette année comme toutes les précédentes !



Que faut-il pour faire un bon morceau d'Oddism ? Il faut que ça saigne ?

Math : Oula, on s'est toujours dit qu'il n'y avait pas de règle ou de limite dans la composition de nos morceaux, qu'on ferait toujours ce qu'on aime. Donc je dirais l'envie dans découdre (rires). Parce qu'un morceau d'Oddism, c'est une dizaine de riffs minimum à emmagasiner...



Quel adjectif dépeint le moins votre musique ?

Math : Je dirais "attendu". On aime bien les surprises et les contre-pieds.



L'artwork de With the white tiger est très réussi, quelle était la consigne ?

Math : À la base, j'imaginais un tigre sur la défensive/blessé prêt à se défendre ou à bondir pour attaquer. J'avais fourni quelques dessins/estampes à Thibaut après notre discussion autour de la pochette. Après, il avait carte blanche et son style. Je dois dire que j'ai été bluffé par le résultat qu'il nous a proposé. Ça ne pouvait être mieux !



Le clip de "Neurosis of time" est aussi très réussi avec de jolis effets, c'est Paul le responsable ?

Math : Yes, il s'est particulièrement investi sur ce dernier clip. Il l'a pensé dans ses moindres détails. Ça a été un sacré tournage ces trois jours en forêt... C'est son terrain de prédilection (rires). C'était vraiment sport, mais on en garde tous un super souvenir.



Vous venez d'enchaîner deux gros concerts dans la région, avec d'abord Mass Hysteria puis Nostromo, vous préférez jouer devant 1000 personnes ou avant un groupe dont vous vous sentez certainement plus proche ?

Gio : L'expérience n'est pas pareil... On a déjà été sur beaucoup d'affiches où nous étions clairement les ovnis du concert ou du festival. On ne change rien, on n'adapte rien par rapport à l'affiche, on vient balancer notre set. Sur la date de Mass, l'expérience entre nous et le public était juste différente que sur celle de Nostromo, par exemple. Les fans de Mass Hysteria, en général, n'ont pas forcément compris l'ADN du groupe... qui est clairement discutable... alors que les fans de Nostromo sont déjà dans un style plus chaotique. La chose qui est très satisfaisante dans des concerts où tu ressors clairement de l'affiche, comme par exemple celle de Mass, c'est lorsque qu'à la fin du concert, les gens viennent te voir au merch et qu'ils te disent que ça fait du bien d'avoir ce genre de première partie. Mais sinon, jouer devant 1000 personnes, c'est vraiment un kiff !



Oddism Sur ces deux concerts, le public était plus attentif que déchaîné, vous préféreriez que ça bouge autant que vous ?

Gio : On aime vraiment les deux formats. Quand le public est attentif, mais qu'à chaque silence ou qu'à la fin d'un morceau, tu les entends hurler, tu sais que leur esprit complet est avec toi. Un public qui bouge te donne forcément plus d'énergie, mais tu es certain que celui-ci sera forcément moins attentif à la note qui te fait vibrer par exemple.



Gio, tu dois avoir plus l'habitude de gros mosh, c'est pas déstabilisant de voir un public "sage" ?

Gio : Pas du tout. Au contraire, je suis très content d'avoir ses deux formes où tu peux faire un concert dans lequel le public est scotché sur place, mais que la salle ne se vide pas et le lendemain faire un concert où les gens sont prêts à brûler le club.



Cet été va être chargé avec plusieurs très gros festivals, lequel attendez-vous le plus ?

Gio : On les attend tous, mais un peu plus pour l'ArcTanGent. Celui-ci est vraiment spécialisé dans les styles les plus nichés du metal. Ça a toujours été une envie pour le groupe de pouvoir y jouer un jour... Mais on avoue aussi qu'on a hâte de pouvoir brûler la citadelle (sourire).



Le Hellfest vous a raté cette année, c'est un objectif dans les années à venir ?

Gio : Je ne dirais pas un objectif, mais plutôt la récompense de notre travail intensif de pouvoir jouer au Hellfest ou dans d'autres festivals aussi réputés que celui-ci. On sera très contents si dans les années à venir le Hellfest nous programme, c'est sûr.



Vous venez de rejoindre Useless Pride Records, ils vont distribuer l'album à l'étranger ou c'est pour la suite ?

Gio : Oui oui, c'est dans les projets à venir. Une boutique en ligne va bientôt voir le jour, donc il y aura forcément une distribution plus large que celle actuelle, quoique tout le merch qui est vendu en ligne va beaucoup plus loin que nos frontières...

Merci à Gio, Math et Oddism ! Merci également à Elo de l'Agence Singularités.