Changer un "u" en "v", d'autres l'ont fait avant eux (par exemples Ovtrenoir, Vvovnds, Lethvm...), ce n'est donc pas là qu'on trouvera l'originalité de Nvage, ni dans le style, le post-hardcore étant déjà assez âgé (on fête les 25 ans du Celestial d'Isis et de A sun that never sets de Neurosis cette année), non, c'est plus grâce à l'absence de guitare que notre attention est captée. Nvage n'est qu'un duo, Jérémy à la batterie et Clément au chant et à la basse. Pas de gratte, mais 2 cordes de plus sur le manche. Ça laisse des possibilités, notamment pour agrémenter les parties claires avec quelques notes qui piquent l'atmosphère avec un peu moins de rondeur que les classiques mi-la-ré-sol. Mais l'instrument sait aussi se transformer en hache quand il faut trancher les mesures ("Blind eye") ou en masse quand il faut apporter davantage de lourdeur ("Haunted"), multifonction (il remplace parfaitement une guitare sur "Saviour"), il arrive même à produire, par moments, un peu de groove dans un univers qui n'en cherche pas spécialement. Le chant, lui aussi, sait varier les plaisirs entre pure clarté et growl déchaîné en passant par des incantations qui se marient parfaitement aux titres les plus doom ("Come alive", "Blind eye"). En plein été, si veux que ton ciel s'obscurcisse, tu sais ce qu'il te reste à faire...

Oli

Publié dans le Mag #67