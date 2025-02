CarnalHouse on sand (feat. Eric V. deIf it doesn't hurtAngel song (feat. David Draiman deFreefallBlame it on the drugsHeadExistential dreadHeartDown the riverGive it timeSightStuck (feat.Run for your lifeSound

Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, certains groupes resteront dans la deuxième division toute leur carrière... Ici, Nothing More peut faire toutes les tournées en première partie (Staind, Godsmack), inviter des zicos (Eric de I Prevail ou David de Disturbed) pour s'acheter de la crédibilité, s'offrir une belle production ou se la jouer "concept album", ils ne feront jamais partie des groupes qui ont compté dans le paysage musical de leur époque. Pour Nothing More, la faute incombe à un manque criant d'âme et d'identité... Avec un chant mielleux au possible et des guitares qui s'écrasent derrière les effets et les arrangements, leurs titres ne fonctionnent pas, quand bien même on peut leur reconnaître une certaine facilité d'écoute (si c'est du "metal") et un poil d'agressivité (si c'est de la "pop"). Le souci, c'est que tous les morceaux se ressemblent, que les intermèdes n'apportent rien et quand ça s'excite un peu, le chanteur retombe vite dans ses travers à vouloir sortir des harmonies insupportables à la Linkin Park. Seul morceau à sauver, partiellement, du naufrage, celui partagé avec Sinizter ("Stuck") quand ce dernier prend le lead et nous invite à aller écouter ses productions plutôt que de relancer Carnal.