C'est par une soirée pluvieuse mais pas si venteuse que le chaos a débarqué à Dunkerque. Un chaos organisé, millimétré et furieusement sympathique car derrière leur musique destructrice, Oddism comme Nostromo sont des groupes incroyablement souriants.

Oddism La sono arrête la musique d'ambiance, les lumières de la salle s'éteignent, celles de la scène, bleutées, s'allument, les 4 Lillois d'Oddism prennent place, dos au public qui se rapproche des musiciens... Et ça part dans tous les sens. À l'explosivité, l'inventivité et la technicité des compositions de leur album With the white tiger, il faut ajouter une énergie aussi sauvage que brutale. Comme s'il fallait augmenter la difficulté en bougeant autant et en évitant les coups de manche. Ébahis par autant d'aisance, on devient spectateurs plus qu'acteurs, pas de pogo, pas de sueur côté bar, mais des yeux aussi écarquillés que les oreilles face à une telle prestation. C'est bien plus intense qu'à Oignies il y a quelques semaines, où le combo avait bien plus de place pour se défouler. Gio descend dans le public quelques titres avant la fin, ça s'excite un peu davantage, c'est ensuite Paul (guitariste) qui en remet une couche, s'offrant un petit mosh également. J'ai connu les Dunkerquois bien plus chauds, peut-être est-on trop vieux pour ces conneries ou alors les téléphones et les bières sont devenues plus importantes que la débauche d'énergie, qui sait ? Mais ce n'est pas parce que le public ne se défonce pas qu'il n'apprécie pas (j'en témoigne) et, ce soir, Oddism a encore marqué des points, d'autant plus que quand tu sors d'un concert de Nostromo, c'est pas toujours évident de te souvenir qu'il y avait un autre groupe avant si ce dernier n'est pas du niveau d'Oddism.



Nostromo Le temps de vider quasiment toute la scène, de réinstaller les amplis (placés sur les côtés, le long des murs) et la batterie des Helvètes, que le chaos fait son retour. Plus de 20 ans que je connais Nostromo et j'ai enfin la possibilité de les revoir, la dernière fois (lors de Dour 2003) m'ayant laissé sur ma faim... Venus défendre Bucephale, l'album est largement joué ce soir, le début de la démonstration lui est d'ailleurs dédié car s'enchaînent, comme sur disque, "Ship of fools", "IED" et "In praise of betrayal". Costaud. Et comme pour Oddism, t'as beau savoir que c'est technique, quand tu le vois jouer, tu comprends encore plus qu'il doit être particulièrement compliqué de donner vie à ces titres en condition "live". Parmi les trois zicos, c'est Lad et ses doigts tentaculaires qui m'impressionne le plus, mais ses comparses assurent également. Tout sourire, Javier est un peu plus tranquille, outre son chant, il n'a besoin que de maîtriser les lancers du micro qui tourne autour de lui, retenu par son câble. En plus des titres du nouvel album (6 au total), les Suisses nous offrent un best of de leur discographie, piochant dans chaque opus une perle : "Superbia" de Narrenschiff, "Rude awakening" d'Ecce lex, "Delight" d'Argue et un de mes chouchous "Epitomize" qui ouvre Eyesore et m'a ouvert sur leur univers il y a bien longtemps. Après ces deux "vieilleries" (mais qui régalent le public pas non plus dans sa prime jeunesse), l'atmosphère change, le tempo se ralentit pour un "Katabasis" organique, lourd et qui assure une connexion parfaite avec l'auditoire qui entre en résonance avec le quatuor. Les corps deviennent métronomes et se lâchent un peu plus, jusque là, on était plutôt en mode "grand-messe suivie religieusement" qu'en mode concert de metal. On replonge dans l'étalon mais cette fois, c'est encore plus intense ("A sun rising west", "Realm of mist"). Pour le rappel, Nostromo exécute ce qui est peut-être leur titre le plus excitant : "Sunset motel". C'est une baffe de plus et histoire qu'on ne se relève pas tout de suite, c'est avec un morceau de leurs potes de Knut ("Whyriwys") qu'ils nous envoient une derrière série de frappes. Merci, au revoir. Pas de chichi, pas trop de blabla, mais une set-list parfaite et parfaitement maîtrisée. Wouaw.

Setlist Nostromo : Ship of fools / IED / In praise of betrayal / Superbia / Rude awakening / Delight / Epitomize / Katabasis / A sun rising west / Realm of mist / Uraeus / Sunset motel / Whyriwys (cover de Knut)



Merci Elo et l'Agence Singularités, merci Marie et les 4 Ecluses. Coucou à Flo "The butcher" et donc au Brutal Swamp Fest...