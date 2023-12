Après une longue interview à la fin de 2022 pour la sortie de Bucéphale, on retrouve Lad, bassiste de Nostromo pour évoquer leur prestation au Hellfest, on en profite pour évoquer leur actu et il en profite pour nous dévoiler un peu de leur futur...

Nostromo au Hellfest 2023 Lors de notre dernier entretien fin 2022, vous n'aviez pas de nouvelles du Hellfest, puis l'info est tombée, comment l'avez-vous appris ?

Nous avons en réalité appris la nouvelle par notre tourneur Vedettes. C'était une agréable surprise ! Au départ, nous avons été un peu surpris par le changement d'horaire, car lors de notre première participation, nous avions joué vers 19h, alors que cette fois-ci, notre concert était programmé pour 13h45. Malgré cela, l'énergie et l'affluence étaient tout aussi incroyables !



Vous vous êtes préparés spécialement pour ce concert ?

Nous avons adapté notre setlist en conséquence, étant donné que nous avions seulement 40 minutes sur scène. Nous avons inclus plusieurs morceaux de notre album Bucéphale, tout en continuant à jouer des titres de nos précédents albums. Nous avons travaillé notre live avec nos techniciens en lumière et en son pour nos dates précédentes, ce qui nous a permis d'être bien rodés. Lors du changement de plateau, le temps est compté, nous devons nous assurer que tout est préparé en amont pour un line-check rapide. La pression était un peu plus élevée pour nous, étant donné l'enjeu et le nombre important de fans présents au Hellfest, mais cela nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. J'espère sincèrement que nous avons été à la hauteur cette année, le retour du public a été extrêmement positif. D'ailleurs, j'aimerais profiter de l'occasion pour adresser un message à la programmation du Hellfest et vous donner en même temps un petit scoop : notre rêve serait de pouvoir préparer un spectacle exclusif pour le festival avec notre prochain album !



Donc vous êtes déjà tournés vers de nouveaux projets alors que vous avez le Motocultor en août et une tournée avec Conjurer en octobre...

Nous sommes impatients de jouer au Motocultor et de partir en tournée avec Conjurer. Nous allons revoir notre setlist pour cette tournée ! Les gars de Conjurer sont en pleine forme et jouent extrêmement bien en ce moment. Je pense que nous continuerons à jouer en 2024 pour promouvoir Bucéphale. Une tournée en Europe du Nord est prévue au printemps 2024, ainsi que quelques dates en France. En parallèle, nous sommes donc également en train de composer pour notre prochain album qui devrait sortir courant 2025. Nous aurons tous la cinquantaine, à l'exception de Max.



Vous aviez joué en 2017, avez-vous retrouvé vos repères sur le site cette année ?

Honnêtement, lors de notre première participation en 2017, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de découvrir les autres scènes, à part Altar, Temple et les Mainstage. Mais cette année, je n'ai pas ressenti de dépaysement. Les espaces réservés aux artistes et les loges ont changé, mais l'ambiance unique du Hellfest est restée la même !



Nostromo Hellfest 2023 Y a-t-il un lieu particulier du Hellfest que tu préfères ?

Cette année, j'ai pu explorer la Warzone et la Valley, et j'ai vraiment apprécié ces deux scènes ! C'était génial de pouvoir découvrir d'autres scènes et ambiances. Il y a tellement de monde c'est impressionnant, je suis un grand fan de la foule ! Mais j'ai fait l'effort de me balader ! C'est vraiment impressionnant. L'infrastructure, la logistique et l'organisation d'un tel festival m'impressionnent !



Quel souvenir gardes-tu de votre première participation en 2017 ?

Je garde le souvenir d'une première fois incroyable ! À cette époque, nous venions de nous reformer après plus de 10 ans de pause. Nous avions déjà fait quelques dates avec Gojira en France, ce qui nous avait mis dans une dynamique intense. Participer au Hellfest nous semblait complètement irréel, nous étions excités comme des enfants. Avant notre séparation en 2004, nous n'avions jamais joué dans des conditions aussi exceptionnelles.



Quel souvenir vas-tu garder de cette édition 2023 ?

Je vais garder un souvenir mémorable de cette édition 2023. C'était une expérience fantastique de nous retrouver tous ensemble avec notre équipe : notre ingénieur son Raphael Bovey et notre ingénieur lumière Ben Prieur, ainsi que nos compagnes qui nous ont accompagnés. Il y avait une véritable connexion entre nous, et nous avons offert une belle perfo sur scène, qui a été chaleureusement accueillie par le public. Nous avons également eu l'occasion d'assister à de nombreux autres concerts, et Jéjé et moi avons pu prendre une photo avec Steve Harris de Iron Maiden. Que demander de plus ?



Dehn Sora a réalisé un magnifique clip pour votre titre "Katabasis". Que peux-tu en dire pour donner envie aux lecteurs d'aller le voir ?

Dehn Sora est un artiste incroyable, à la fois réalisateur et graphiste, qui possède un univers bien à lui. Nous lui avons donné carte blanche pour la réalisation de ce clip, et en plus il joue sur le morceau. Personnellement, j'adore ce morceau. Il a une atmosphère sombre très particulière, une production intéressante et un tempo lent qui le rend captivant.



On retrouve encore un cheval célèbre dans ce clip. Vous semblez avoir une affinité particulière avec le thème équestre ?

Oui, c'est vrai ! Nous hésitons même entre les noms Incitatus et Marengo pour notre prochain album ! Nous avons toujours puisé dans l'histoire et l'actualité pour trouver des titres d'album qui résonnent avec notre musique. Je pense que ce sera encore le cas pour notre prochain projet.



Merci et à bientôt alors !

À bientôt et Keep da Blast Alive !

Merci Lad, merci Nostromo et merci Floriane (Shake Promotion).

Photos : Rocco de Fixin