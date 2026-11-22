Encore un groupe qui a failli être tué par le COVID... Enchaînant les concerts (et même un album live) en 2019, No Vale Nada a complètement disparu de la circulation en 2020... Le retour se fait en 2024, un nouvel élan impulsé par l'arrivée d'Hugo qui apporte une deuxième guitare et donc bien plus de possibilités. Les répèts et les shows reprennent (Toulouse, Strasbourg, Paris...) et après un nouveau passage chez Amaury Sauvé, l'album Quidam sort au début du mois de juin 2026 et malgré les années, on les retrouve comme si c'était hier.



Le style des Chaumontais mêlant textes hurlés en français, riffs saturés, rythmiques chaotiques et moments de douceur inquiétants permet une identification rapide tant ils sont peu nombreux à manier aussi bien ces ingrédients. Par le passé, c'était brut et intense, les six nouvelles cordes apportent de la nuance et de la profondeur, les sonorités entrent parfois en discussion, ça ne gâche rien, au contraire, et ça reste toujours très violent, pas question de cesser les agressions, la rage qui tient au ventre de No Vale Nada s'exprime juste un peu différemment. On retrouve autant d'énergie et la patte à l'origine de leur ascension avec en gros bonus des parties encore plus fouillées, parfois complexes à suivre et qui ajoutent donc un peu de désordre au chaos. Et ça, ils kiffent ! Y'a qu'à écouter ce qu'ils entendent par un titre instrumental plus "posé", "Imaginaire trouble" est surtout torturé, un peu psychédélique (j'ai même pensé à du vieux Pink Floyd par mesures), entre fausses pistes et travaux sur le son, c'est un régal, et ça se prolonge sur "Consommer les rituels", bien moins hargneux lui aussi que les débuts du disque (la déflagration "Sans contact" et le grind "Quidam" permettraient de classer Amanda Woodward au rayon pop !). Heureusement, ça ne taillade pas tout le temps et on a quelques moments de répit comme le sublime break de "Les deux-tiers" ou la lumineuse piste "03", ça donne de l'équilibre et on en a bien besoin vu combien on est chahuté tout au long de l'opus.



Le quidam, c'est n'importe qui, est-ce celui qui manipule, qui angoisse, qui traque, qui oppresse ? Ou celui qui essaye de surnager, d'affronter, de combattre, de créer ? No Vale Nada entretient le flou avec des textes aux mots choisis mais à la structure hachée, comme pour leur musique, on ne sait pas comment ils y arrivent, mais on sait où ils veulent nous emmener.