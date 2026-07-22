No Terror in the Bang est pour moi l'une des révélations de 2024, et les voir revenir dans les bacs "assez vite" (deux ans) témoigne de leur activité intense, de leur volonté de progresser en se confrontant de nouveau au public comme à la critique. Et si un seul des cinq morceaux suffit à mon bonheur ("Human race kills"), petit tour d'horizon de ce qu'offre Existence.



Ce n'est qu'un EP mais encore avec les Rouennais, on est plutôt bien servi, les titres sont toujours d'une grande richesse. Et même si Romain ne fait plus partie de l'aventure, comme il n'était pas le seul à apporter des arrangements et des ambiances, on trouve encore ces petits détails sonores (signés Alexis). L'ensemble propose moins de passages orchestrés ou joués au piano et peut paraître un peu plus brut et violent à condition de ne pas succomber à l'introduction acoustique d'"Heroine", un titre qui se pare très vite d'une incroyable lourdeur et donne ensuite dans une forme de neo-metal où des riffs plus rock viennent accompagner un chant à la mélodie aussi captivante que le growl qui l'encadre est profond. La voix protéiforme de Sofia s'accommode des différentes ambiances, sait se faire cajoleuse comme destructrice. La chanteuse peut aussi bien sortir des lignes ultra charmeuses que des attaques venimeuses en diable, j'adore cet équilibre entre puissance, justesse et énergie. C'est dans un autre registre, mais elle me rappelle Sandra Nasic de Guano Apes qui aimait elle aussi montrer la variété de ses talents en quelques mesures. Particulièrement touchante, on a envie de venir la soutenir au début de "Goat" avant de se prendre une rafale de violence et de finalement rester à l'écart, conscient qu'elle n'a besoin de personne. La fin chaotique de "Chasm" démontre carrément que rares sont ceux, y compris chez les mecs, à être capables de telles prouesses vocales. Et donc il y a ce "Human race kills"... La voix y est sublime, comme partout, ce qui me procure un surplus de plaisir sur ce morceau, c'est le son de guitare et la manière dont le chant vient épouser cette luminosité, ça vous emporte, vous élève, vous rend plus léger, c'est tout simplement magique. On est dans un rêve qui vire au cauchemar quand la rythmique et l'atmosphère rendent le final oppressant, on peut faire le choix de se réveiller, je fais plutôt celui de reprendre le rêve à son commencement.



S'il fallait une confirmation que No Terror in the Bang était un des groupes les plus passionnants de ces dernières années, on l'a désormais ! Étant donné le succès rencontré par d'autres dans le même genre de metal, ils ne devraient pas tarder à s'imposer comme une évidence sur la scène française, avec autant de talent (dans tous les domaines qu'ils abordent, l'artwork ou leurs productions vidéos sont aussi sensationnels), ça ne serait que justice.

Oli

Publié dans le Mag #70