Sofia (chanteuse), Étienne (guitariste) et Alexis (batteur) se confient sur leur nouvelle production, les images autour de leur musique et les concerts qui arrivent, et tout cela sans aucune crainte...

Repasser par un EP après un LP, c'est pas forcément la logique, pourquoi ce choix ?

Étienne : L'idée initiale était de compléter notre setlist avec des morceaux taillés pour le live, avec des structures plus simples et des riffs encore plus vénères. On n'avait pas besoin d'en avoir une grande quantité, donc d'en faire un EP nous a semblé être la meilleure option.

Alexis : Nous avons d'autres projets en cours, comme des singles avec des collaborations notamment avec une classe de lycée dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, et aussi avec autre artiste rouennaise.



Romain a quitté le groupe, vous avez pensé à le remplacer avant de poursuivre à cinq ?

Alexis : Il ne pouvait pas s'impliquer dans le groupe de façon satisfaisante, et ce depuis sa création, on en a conclu, lui et nous, qu'il se mettait en retrait. Il a d'autres projets. Cependant je m'occupe depuis le début de nombreuses orchestrations et claviers comme sur "Saule pleureur", "Heal", "Human race kills", "Warrior", "Uncanny", "Hostile", "Monster", etc... donc il y aura toujours cet apport de textures, mais on ne reviendra pas à six sur scène, c'est un line-up trop difficile à gérer. Il pourrait participer à quelques titres orientés cinéma si l'occasion se présente.



Les nouveaux titres semblent bien plus violents, c'est le fait d'avoir moins d'arrangements ou votre inspiration des derniers mois était plus féroce ?

Étienne : On voulait quelque chose de plus percussif, plus direct, plus brut. On cherchait de l'efficacité pour le live.

Alexis : On a désormais plus de morceaux, notre set live est plus efficace aujourd'hui. Plus un groupe a de titres à disposition, plus c'est simple de trouver les bons enchaînements. Mais effectivement, il y a un peu moins de passages atmosphériques, et on a concentré notre écriture sur l'efficacité des structures et des riffs.



On risque de davantage vous comparer à Jinjer, le petit jeu des tiroirs ou des comparaisons, vous y prêtez attention ?

Étienne : C'est toujours plaisant d'être comparé à des artistes référents. Après, l'idée n'est pas de copier ces artistes, mais de proposer notre vision/univers, donc on essaye aussi de s'en détacher et de sortir des clichés.

Alexis : C'est normal que le public ait besoin de repères. Ceci étant dit, il me semble que nous avons une dimension mélodique différente de Jinjer, qui sont plus extrêmes en moyenne. Ils ont un son très brut et une matière harmonique très dissonante, avec des gammes orientales, des tritons, des frottements et des riffs alambiqués, que ce soit dans les métriques ou les modes utilisés. On écoute donc attentivement ce qu'ils font car, en termes de langage, c'est un groupe qui a innové, et ce n'est pas toujours le cas en metal.



Je n'ai pas trouvé beaucoup d'optimisme dans vos textes, c'est plus difficile d'écrire sur des choses positives ?

Sofia : Je ne dirais pas que cela est plus difficile. Simplement, je ressentais le besoin de communiquer sur le monde qui nous entoure, l'atmosphère qui règne autour de nous. Évidemment qu'il n'est pas rempli uniquement de pessimisme, loin de là, et heureusement. Pour être honnête, je pense que c'est une manière d'extérioriser tout le négatif en moi, pour ne pas le laisser le happer car dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'ultra optimiste et positive !



Le visuel est encore une fois magnifique, vous pouvez nous en dire plus sur sa création par Louise Dumont ?

Alexis : En effet, nous avons la chance de collaborer avec elle pour tous nos visuels depuis le départ, ce qui donne une cohérence de tons et d'ambiance. Ce personnage nous a tout de suite plu, on ne sait pas trop s'il est un héros, un guerrier ou au contraire un personnage malfaisant... est-ce un survivant ou un prophète mystique ?... L'interprétation libre nous a plu. Ce travail est plus précisément la Performance "ipséité" avec, comme performeur, Jérémy Chaulx.



Vous avez livré deux lyrics videos, un clip est prévu ? Les précédents étaient très réussis, Les Maan serait encore de la partie ?

Étienne : Oui, nous sommes actuellement en train de re-tourner un clip avec Les Maan avec qui on a un rapport très simple et efficace.

Alexis : Il comportera une partie bestiaire, ornithologique ! Également des scènes de danse contemporaine, d'ombres chinoises... nous mettons beaucoup de soin dans ce clip, après celui de "Monster" qui était assez élaboré.



J'aime beaucoup "Human race kills" dont la fin est particulièrement oppressante, vous allez le jouer sur scène ?

Alexis : Merci ! C'est un morceau très cool à jouer en live. En réalité, les morceaux lents sont souvent plus durs à jouer que les morceaux très toniques. Celui-ci est amusant à jouer car il n'est pas du tout linéaire, il y a beaucoup de vitalité dedans.

Etienne : Bien sûr qu'on va le jouer sur scène ! Comme je disais précédemment, le but de cet EP est de le jouer en live. Et on a hâte !



Il y a encore peu de dates annoncées, une tournée est en préparation ?

Alexis : Nous avons des dates en préparation en effet, notamment pour cet été qui vont être annoncées prochainement, dont le 10 avril au Fury Défendu de Rouen, le 11 avril à la Luciole d'Alençon, le 17 juin sur la Hellstage du Hellfest, le 28 août au festival Musikensaire et d'autres à venir.



Je ne crois pas que vous ayez fait de reprise, si vous deviez en faire une, qu'est-ce qu'il vous ferait plaisir de transformer dans votre univers ?

Étienne : On n'a pas fait de reprise à proprement parlé, mais pour les 15 ans du 106, la SMAC de Rouen, on a fait une collab avec une artiste locale, "Rouge Minnesota". On y réfléchit car on trouve l'exercice intéressant, mais pour le moment rien n'est fait.

Alexis : Je verrais bien Sofia chanter "Black hole sun" de Soundgarden, mais elle ne le sait pas encore !



Et si un groupe totalement différent devait reprendre un de vos titres, ce serait lequel et par qui ?

Alexis : Déjà ce serait un honneur, et hyper intéressant de voir quelqu'un se réapproprier un de nos morceaux. Reprendre un titre à l'identique n'a aucun intérêt à mes yeux , à part peut être le changement de timbre au chant, j'aimais bien par exemple la reprise de "Sinner" de Judas Priest par Devin Townsend il y a très longtemps qui apportait un son plus moderne et une voix différente, forcément. Ce qui est intéressant, c'est de changer l'axe et la sensibilité, comme Tori Amos a pu le faire avec "Enjoy the silence" de Depeche Mode par exemple.

Merci à No Terror In The Bang, mais également à Pat' et la Klonosphère.

Photo : Aurélien Cardot