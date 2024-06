Si No Terror in the Bang qualifie son metal de "progressif", c'est qu'ils ne savent pas forcément où le ranger... Et comme ils amalgament bon nombre d'influences (death, djent, goth, néo, math...), autant laisser la porte ouverte et accentuer le fait que les titres du combo ne tiennent pas en place. Emmenés par Sofia, dont la voix ne peut laisser insensible par sa douceur ou sa force, les Rouennais ont déjà sorti un album (Eclosion en 2021), mais c'est avec ce Heal qu'ils vont se faire un nom. Outre la promotion qu'apporte leur label, ils ont reçu le soutien du FAIR en 2023 (comme Steve Amber et Johnnie Carwash) et parmi les concerts prévus pour 2024, il y a une date à La Boule Noire. Largement de quoi défendre au mieux cet opus qui se suffit déjà pas mal à lui-même pour attirer l'attention.



Notes de piano, riffs lourds, chant destructeur, break sans guitare, chant charmeur, il faut moins de soixante secondes à "Hostile", premier morceau de l'album, pour convaincre l'auditeur inaverti qu'il va falloir qu'il s'accroche et se concentre. Il faut oublier les tâches annexes et penser qu'on va pouvoir écouter de la musique en faisant un autre truc, en tout cas, pas celle de No Terror in the Bang qui demande une écoute vigilante pour qu'on en profite pleinement. Les rythmes sont variés, les arrangements soignés, le chant est d'une incroyable richesse et les guitares cherchent à lier les différentes aspirations et à coller aux différentes influences comme à les coller entre elles. Piochant dans tout ce qu'ils aiment, ils sont un peu difficiles à suivre, mais les cassures et le travail sur les ambiances semblent être un de leur petit jeu favori et quand un titre est assez linéaire, il peut paraître étrange ("Palindrome"). Bref, on n'est jamais tranquille avec Heal.



De par ce qu'il propose, No Terror in the Bang est rare, ça fait une partie de sa valeur, même si l'essentiel de son intérêt repose sur ses qualités de création comme d'exécution.

