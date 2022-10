Progéniture décadente Fuck with the bull, you get the horn Make apocalypse great again supplice Scumanity Charognards Ashes return Carved into the flesh

Thématique et artwork mortuaire, couleurs baignantes dans des nuances noires et blanches, typographies gothiques, un titre d'album correspondant à un mot-valise entre "scum" (la crasse) et "humanity" : Pas de doute, Néfastes nous annonce l'apocalypse et la violence. Ça tombe plutôt bien, puisque cela faisait un long moment que je n'avais pas eu de black métal à chroniquer, étant originellement plutôt attiré par d'autres extrémités sonores comme le death-métal ou le punk-hardcore.



Néfastes n'est ni plus, ni moins, que Julien Truchan, le chanteur de Benighted, accompagné de Liem N'Guyen (guitares) et Olivier Gabriel (basse), deux anciens du même groupe. Des retrouvailles et un malin plaisir à faire du bruit ensemble les ont menés à sortir un premier disque Scumanity en juin 2021 sur Source Atone Records, label monté notamment par Krys Denhez (Demande à la Poussière). Et dès l'introductive "Progéniture décadente" (oui, ça chante aussi en français), on est déjà impressionné par le niveau de violence et de rapidité de la bête. À noter qu'aucun batteur n'est crédité, on devine alors qu'elle a été programmée, le résultat est de toute évidence bluffant.



Le chant de Julien l'est également. Varié (scream, gémissements, quelques growls, ...), il s'adapte facilement aux différents climats du disque et à ce que proposent les guitares (brutal/blast, envolées harmoniques...), ce qui confère cette folie inhumaine et misanthrope à ce disque. Relativement brut de décoffrage (pas de claviers notamment), sans oublier le travail de profondeur atmosphérique des cordes ("Supplice" est un très bon exemple), Scumanity révèle quelques zones d'inattendus (l'interlude patchwork de "Charognards" et l'intro à la Ministry de "Carved into the flesh") histoire d'équilibrer ce qui peut l'être dans cet enclos démoniaque de trente minutes.

Ted