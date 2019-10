The strong survive Reset Waste Cerberus Søreal Surrender Fire Another way Mind's eye Who are you

Jusqu'à présent, quand j'entendais le mot Navarone, à part me rappeler le titre d'un très vieux film ricain de guerre avec une histoire de canons (que je n'ai pourtant jamais vu malgré les multiples redifs à en user la bobine), ça me disait rien de plus. Eh bien maintenant, quand on me parlera de Navarone, je ne dirai pas : "Ah, c'est un vieux film de guerre daubé ça !" mais plutôt : "Ah, c'est un bon groupe de hard rock batave ça !". Car ce quintette d'Amsterdam, qui a commencé à sévir en 2012, envoie son quatrième coup de canon avec Salvo. Un style hard rock loin d'être révolutionnaire, mais plutôt bien réussi. Quelques titres mordants "The strong survive", d'autres hard FM "Søreal", un ballade "Fire" comme dans tous les albums des années 80. Même s'il n'y a rien de novateur, Navarone a le mérite de faire ça bien, dans la lignée de Wolfmother ou d'un Deep purple remasterisé avec un son plus contemporain. Pour les nostalgiques de cette époque où le fer à boucler était tout aussi important que la guitare, même si de son côté, Navarone a plus travaillé ses créations musicales que capillaires, et c'est tant mieux.

Eric