BruiseslaceThe pierHere comes the rainNew dawnMonday is fry dayBanquet overflow for the mind houseNothingnessuntitledFireal (Reprise de

En découvrant Oddity de Nature Morte, j'ai immédiatement pensé à Pointless... de Point Mort, non seulement les deux groupes fixent l'attention sur le mot "Mort" dans leur nom, mais ils sont aussi sombres que leurs artworks sont colorés. Au-delà de ce constat esthétique, on retrouve chez les deux formations parisiennes le goût du mélange, l'attrait pour les musiques extrêmes, aussi bien post-hardcore que black metal avec la volonté de presque tout fracasser presque tout le temps.



Presque, car le trio laisse se développer des passages calmes apportant un peu de répit dans une tempête de riffs, de cris et de double pédalage. Et quand des hurlements viennent hanter des enchaînements quasi post-rock, comme sur "New dawn", la chair de poule s'invite sur ta peau tant le résultat est sublime. On est ainsi malmené entre ambiances d'outre-tombe particulièrement brutales, séquences éthérées éclairées et de belles mesures où Nature Morte amalgame ses deux plaisirs pour procurer d'incroyables frissons. N'étant plus vraiment un grand amateur de black, les titres qui retiennent le plus mon attention sont ceux où le chant quitte les rives du Styx pour se métamorphoser en douces mélopées ("Here comes the rain" où Cindy Sanchez - au micro chez Lisieux- - vient déposer des lignes qui augmentent encore le contraste) ou en délicats murmures ("Nothingness"). J'en suis même parfois à regretter les vocalises zombiesques un peu monotones qui viennent brouiller le mélange agressivité/caresses proposé par les instruments, bref, "Monday is fry day" serait-il encore mieux sans la piste de chant ? Si tu n'accroches pas à ce genre de voix, ça pourrait être un frein à l'écoute d'Oddity mais fais l'effort car le combo a tellement plus à proposer que ça vaut vraiment le coup.



À noter que la version numérique de l'album offre deux pistes bonus dont une reprise du "Fireal" des Deftones. Si jamais tu hésitais encore à franchir le pas...